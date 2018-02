El Borriol deja escapar la victoria

Un gol de Aarón logró empatar el partido para el Alzira ante un Borriol que se adelantó al filo del descanso y desperdició una pena máxima en la primera mitad.

Inicio intenso del partido por parte de ambos conjuntos y los primeros compases del choque transcurrieron sin un dominador claro. El primer acercamiento con peligro al área rival llegó de la mano del Borriol tras una buena jugada colectiva que finalizó con un pase de Adrián que no encontró rematador en el corazón del área. Respondió rápidamente el Alzira con un disparo de Javier García que se marchó desviado. Pasaban los minutos y fue el Borriol el que dominaba con más claridad el esférico buscando abrir el marcador, pero las ocasiones no llegaban en ambas porterías. Cuando parecía que se llegaría al descanso con empate inicial en el marcador, llegaron las dos jugadas que cambiaron el signo del partido.

En el minuto 41 de partido, el colegiado decretó penalti favorable al Borriol tras un claro derribo sobre Martí Prera. Asumió la responsabilidad Mario Gallego, pero su lanzamiento lo adivinó Vicent Dolz, desbaratando la pena máxima. No se amilanó el Borriol tras fallar el penalti y siguió buscando el gol que llegaría cumplido el minuto 45 de partido. Gerard filtró un gran pase buscando a Martí Prera, y éste elevó el balón ante la salida del guardameta, enviando el esférico al fondo de las mallas. Con victoria por la mínima en el marcador se llegó al descanso del encuentro.

Salió más enchufado el conjunto visitante en la segunda parte, estirando sus líneas en busca del gol del empate. Probó fortuna Aarón con un buen disparo que se marchó alto. Se echó atrás el Borriol en los primeros compases del segundo tiempo y esto provocó que el Alzira pisara con más frecuencia el área rojilla. Pudo empatar el partido para los suyos Mengual tras un buen disparo en el mano a mano que logró blocar con acierto el guardameta Eddy.

Fruto del mayor dominio visitante llegó el gol del empate en el minuto 58. Aarón recogió un balón en el vértice del área y con un gran disparo hizo imposible la estirada del portero, perforando así las redes y devolviendo las tablas al marcador. Intentó rehacerse el Borriol al gol visitante pero no logró aprovechar los contragolpes de que dispuso. Pudo decantarse la balanza para cualquier lado en los últimos minutos del encuentro. Por parte del Borriol, Juan López no logró aprovechar un buen contragolpe de Adrián para marcar. Por el contrario, Mora perdonó un mano a mano con el portero al enviar el baló alto, que pudo suponer el gol de la victoria para el Alzira. Con el tiempo de descuento ya cumplido, Marcel disparó una falta que se estrelló en el lateral del poste de la portería borriolense. Finalmente no se movió el marcador.