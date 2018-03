«Tenemos que poner el foco en lo que queremos, el 'play-off'»

Hace más de una década que aterrizó en España, procedente de la Liga inglesa. Después de haber militado el LEB Bronce y Plata, se ha asentado como uno de los referentes de la categoría de Oro. En Castelló ha asumido el reto de mejorar al TAU y dejarlo lo más arriba de la categoría.

Alfredo Joseph Ott (Nueva Orleans, Estados Unidos, 1983) se ha consolidado como uno de los jugadores más veteranos de la LEB Oro, y es que el escolta americano disputa su sexta temporada en la segunda división nacional y la decimoprimera en España. En su primera campaña con el NHV Consmetal Navarra, en la ya desaparecida LEB Bronce, fue el jugador que más balones recuperó con una media de 2,8 por encuentro y el sexto máximo anotador. En la actualidad, Ott defiende los intereses del TAU Castelló con un promedio de 10 puntos y 8 de valoración por encuentro.

Su primera experiencia fuera de Estados Unidos fue en Inglaterra con los Worthing Thunders y posteriormente ya vino a jugar a España. ¿Qué le impulsó a venir a jugar aquí en la temporada 2007-08?

Creo que la liga en Inglaterra es buena, pero aquí en España es un poco más dura y lo cierto es que también se cobra más. Al final vine porque quería estar en un nivel más alto del que estaba en Inglaterra.

Esta es su decimoprimera temporada jugando en España, militando en equipos como Navarra, CB Clavijo o Melilla. ¿Qué es lo que le cautivó de la liga española para quedarse?

Lo cierto es que he estado pensando de jugar fuera algún año, pero no ha podido ser. Además aquí en España puedo ocupar plaza de comunitario. También me gusta el nivel de juego que hay aquí, ya que los primeros años estuve en LEB Bronce, luego pasé a LEB Plata y ahora he llegado a LEB Oro. Siempre he querido subir mi nivel de juego al máximo que he podido y está claro que la ACB es un poco más complicado, pero me gusta estar jugando aquí. .

Estuvo 5 años jugando en el CB Clavijo, dos en plata y tres en oro. ¿Qué recuerdos guarda de aquella etapa?

La verdad es que tengo muchos recuerdos porque al final estuve 5 años ahí y era como mi segunda casa. Además tengo muy buenos amigos ahí con los que sigo hablando, y también me gustaba mucho la calle Laurel, que era donde íbamos a comer tapas.

La temporada pasada militó en las filas del Club Baloncesto Melilla, en la que el equipo se clasificó para jugar los play-off pero cayeron eliminados en la primera ronda ante el San Pablo Burgos (3-0). ¿Fue una decepción no pasar a semifinales?

No creo que fuera una decepción. Llegamos a los play-off más o menos bien, pero al final tuvimos muchas lesiones el año pasado. Está claro que no queríamos perder e intentamos ganar esos primeros partidos, pero no pudo ser. La verdad es que creo que no estábamos al nivel que necesitábamos para seguir jugando esos play-off.

Centrándonos en la actualidad, ¿qué le motivó a fichar por el TAU Castelló?

Quería cambiar de aires, empezar de nuevo. La verdad es que la gente habla muy bien de Toni Ten, y a Edu Gatell, que lo ficharon antes, y a Chema García ya lo conocía de mis etapas anteriores en Melilla y en Navarra, respectivamente. Además, aquí hace buen tiempo. Así que pensé que Castelló era un buen sitio para empezar a hacer algo nuevo, y era un reto para mejorar con el equipo y estar más arriba en la categoría.

Es un jugador que está disputando minutos importantes y al que Toni Ten le está dando responsabilidades. ¿Qué valoración hace de lo que va de Liga, tanto a nivel personal como colectivo?

Empezamos la temporada un poco regular y lo cierto es que a veces aún estamos buscando nuestro ritmo y nuestra identidad, pero creo que poco a poco estamos cogiendo ese ritmo que necesitamos. Ahora estamos en una buena posición y tenemos que seguir trabajando para segur así. A nivel personal me siento bien. La verdad es que los compañeros son muy buena gente, y todos nos llevamos muy bien tanto dentro como fuera del vestuario.

Quedan todavía 10 encuentros de Liga Regular contra rivales difíciles como Oviedo, Ourense, Valladolid o Melilla. ¿Qué objetivo se plantea el equipo ahora mismo?

Tenemos que seguir trabajando. Lo que está claro es que no podemos bajar el nivel ahora al final de la temporada porque es lo más importante. Es cierto que ahora estamos un poco más cansados, ya que llevamos muchos entrenamientos y partidos jugados, pero tenemos que seguir poniendo el foco en lo que queremos, que es estar en los play-off, pero para ello tenemos que demostrarlo y seguir ganando partidos. De momento estamos dentro, pero todavía no hemos acabado la temporada por lo que hay que seguir trabajando ya que las cosas pueden cambiar muy rápido. Esto es muy duro y si no sigues trabajando, te quedas fuera. Además tenemos que cuidarnos para llegar al 100%, ya que no queremos llegar con muchas lesiones.

Con la permanencia de forma virtual ya conseguida y con el objetivo establecido, ¿en su opinión sería una decepción no entrar en esos play-off?

Para mí sí. El equipo todavía no ha jugado ningún año los play-off y creo que todos, tanto jugadores como cuerpo técnico, queremos jugarlos. Lo cierto es que creo que si no los jugamos estaremos un poco enfadados y decepcionados con nosotros mismos.