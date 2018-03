José Manuel López cumple su tercera temporada en la cantera del Villarreal. La temporada pasada la jugó en el Roda de División de Honor (23 partidos y 1.891 minutos) y en la presente campaña lo hace en el juvenil A del Villarreal (22 partidos, 1.955 minutos y un gol) y también con el segundo filial amarillo (cuatro partidos y 347 minutos). Llegó procedente del juvenil del Elche y últimamente tiene muchas oportunidades con el Villarreal C, siendo aún juvenil. «La Tercera División exige la máxima concentración, y los equipos con gente joven como nosotros nos tenemos que enfrentar a jugadores con mucha experiencia», apuntó.

Nacido en Archena (Murcia), un 26 de febrero de 1999, dice que en su caso tiene que lidiar con «delanteros muy veteranos» y eso para los más jóvenes requiere de «mayor concentración». Pero está «contento» por estas oportunidades que está teniendo en Tercera División. «El filial lo está haciendo muy bien y toca seguir así, con máximo esfuerzo», apuntó.

El Villarreal C está intratable en el Mini, pero como visitante no acaba de obtener buenos resultados. «Los equipos cuando juegan en su campo se hacen más fuertes, por eso no es fácil ganar fuera. En esta categoría todas las plantillas están muy trabajadas. Hay equipos muy sólidos y buenos», destacó. Y abundó diciendo que «últimamente estamos dando un plus en el Mini, que es un campo grande y donde encontramos espacios, se puede jugar, porque nuestra filosofía es jugar el balón».



Difícil salida

El próximo partido del segundo filial amarillo será el domingo en La Murta contra el Olímpic, siempre que no se adelante al sábado.