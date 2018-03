«Las fiestas de Castelló son muy originales y divertidas»

Los ciudadanos rumanos representan el principal colectivo inmigrante de Castelló. Llegaron en la época del «boom» inmobiliario y la mayoría echó raíces. Viorica Suica reside en Castelló desde hace 13 años. Destaca su seguridad y clima.

Siendo de fuera, ¿cómo ve las fiestas de la Magdalena?

Bien, desde que estoy en Castelló hace 13 años las fiestas de la Magdalena me parecen muy originales y divertidas. Es buena idea que se conserven las costumbres.

¿Qué suele hacer en Magdalena?

Salgo a tomar cerveza o voy a conciertos; me gusta mucho la carpa de flamenco situada en el entorno de la plaza de toros. Conozco esta música desde pequeña.

¿Por qué motivo vino a Castelló?

Vine para traer a mi sobrina y encontré trabajo entonces y me quedé. Tengo la familia aquí, con dos hermanos y dos hijas. Fue por causalidad.

¿Qué opinión tiene de la capital de la Plana?

Es una ciudad muy tranquila y segura. Cuando salgo a la calle de noche no me preocupo de nada. La gente es amable, simpática y nunca he tenido problemas con nadie.

¿Considera que los castellonenses son hospitalarios?

Sí, mucho, trabajo todos los días y tengo trato con la gente de Castelló y pienso que es muy amable y cariñosa. Cada vez que he necesitado algo me han ayudado.

¿Hay integración?

Sí, la gente es cada vez más abierta.

¿Por qué hay una comunidad tan importante de rumanos en Castelló?

Primero porque encontró trabajo fácil, y luego está el clima, en mi país hay seis meses de frío. Espero que los españoles también estén contentos con nosotros.

¿Le gustaría apuntarse a una gaiata o una colla?

No, como trabajo tanto en las fiestas no puedo, pero si puedo contribuir en algo lo hago.

¿En Rumanía hay fiestas parecidas a la Magdalena?

No, en mi pueblo no hay nada de fiestas porque los que se quedaron son muy mayores o muy jóvenes. Muchos viven fuera.

¿Le gustaría volver?

Si, tengo una casa, soy viuda y mi marido está enterrado en mi pueblo. Quiero regresar cuando me toque jubilar.