Rafael Vicente Queralt (Castelló, 1942) es, sin duda, uno de los hombres que más sabe de desfases, agujeros, irregularidades e ilegalidades contables vinculados a los arcas públicas de la Comunitat. Queral, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, ha ejercido el cargo de interventor en diversas administraciones locales de la provincia, hasta de ser designado Síndico de Cuentas de la Generalitat en 2000. Dos años después, llegó a la cúspide de su carrera profesional al ser elegido Síndico Major, cargo que desempeñó hasta junio de 2016. Recién jubilado, este amante del deporte, se muestra optimista y cree posible revertir la confianza de los ciudadanos en la administración pública, tras el descrédito de la clase política a raíz del tsunami de la corrupción. Vicente Queralt califica con un bien la contabilidad de la Administración valenciana y asegura que la Sindicatura de Cuentas debe ser el primer testigo en la lucha para abortar la corrupción.

P ¿Qué nota pondría a la administración Valenciana?

R En dieciséis años se pueden poner muchas notas y al final sacar una media, que sería un seis. Las primeras experiencias fueron chocantes. Pasé de la administración local, de ejercer un control interno, a una administración estatutaria para ejercer un control externo. En esa primera parte, no me atrevería a calificar la administración, más bien al revés. La administración valenciana ha pasado por un crisis, llamémosle existencial, desde su creación, en el mismo momento en que se hicieron las transferencias sin la suficiente financiación.

P ¿Pese a esos recursos limitados, se ha administrado bien?

R Ha habido de todo. Haría una distinción en dos planos. Desde el punto de vista del presupuesto general de la Generalitat valenciana, se ha administrado bien. Pero en el ámbito institucional, es decir, órganos, empresas, fundaciones o consorcios que se han creado con el fin de huir del derecho administrativo para tener una mayor discrecionalidad, sería más crítico. La prueba del nueve de este razonamiento es que en un momento determinado tuvimos 91 instituciones colaterales, y en la época de Alberto Fabra se fue reduciendo, hasta las 40 actuales.

P ¿Había más manga ancha en las empresas públicas?

R Evidentemente. Las empresas públicas de la Generalitat no tienen un control interno previo, como la administración, que permite al interventor ir acotando la legalidad de los actos que se van adoptando. Este sistema, legal por supuesto, ha servido para una utilización perversa del mismo.

P ¿Cómo ha afectado la ola de corrupción política a la confianza de los ciudadanos en sus administradores?

R Eso ha sido gravísimo. La principal lacra que hemos tenido en estos años es la perdida de valores y la perdida de confianza en las instituciones, aunque creo que se está recuperando. La gente tiene que confiar en las instituciones que manejan dinero público que es de todos, y la corrupción ha generado una desconfianza brutal. Aunque haría una advertencia, y es que creo que la corrupción en nuestra Comunitat se ha sobredimensionado, los medios, los comentarios, las tertulias, la han hecho más grande desde el punto de vista económico.

P ¿Se puede revertir esta situación?

R Totalmente. Y para ello haría hincapié en dos claves. Primero, la agilidad de la justicia. La sindicatura, cada año, indefectiblemente, ha publicado el informe de fiscalización del año inmediato anterior, cuando los que han gestionado todavía están sentados en su despacho. Esto, a efectos de la ciudadanía y de parlamento, es fundamental porque se está a tiempo de subsanarlo. Con la Justicia no ocurre así, porque tiene sus tiempos. Pero la inmediatez sería lo primero. Otra clave es dotar a los órganos existentes de medidas jurídicas y normativas. Qué hubiera pasado si desde el año 1983 los informes hubieran sido vinculantes y ante cualquier defecto se hubieran exigido responsabilidades inmediatas.

P ¿Cómo puede combatir la Sindicatura la corrupción?

R Hay que distinguir entre el fraude administrativo y el penal. Esto es como si fuera una carrera de relevos. La fiscalización, es decir, la revisión económico-financiera de la actuación de la Administración, que la hace la sindicatura aquí, y el Tribunal de Cuentas, en España, ocupa el primer relevo. Tras esta revisión administrativa, el testigo lo toma la. Y esa interrelación en nuestra Comunitat, mientras he estado yo, ha sido total y absoluta. La Sindicatura ha fiscalizado y de forma sistemática a ido trasladando a los tribunales todo aquello en lo que observaba indicios de delito.

P ¿Está politizada la sindicatura?

R La sindicatura es un órgano técnico-político. Los síndicos son elegidos por las Cortes Valencianas con una mayoría cualificada de tres quintos, que tienen que ponerse de acuerdo dos o tres partidos, según las mayorías. Es un órgano político, en cuanto es elegido por las cortes, pero con un marcado perfil técnico.

P ¿Ha tenido presiones de los grupos políticos?

R Durante los 16 años que estuve allí, hasta el último mento, con Marcela Miró y Antonio Mira-Perceval, he sido total y absolutamente objetivo e independiente.

P ¿Es necesario un nuevo modelo de financiación autonómica y cómo influiría en la mejor gestión de los fondos públicos?

R Sin ninguna duda. Es preciso que este pacto que se ha iniciado, con una subcomisión en el Congreso, para analizar todos los parámetros. Es preciso arbitrar un modelo estable.Si hay más financiación habrá mejores servicios públicos, sanidad, enseñanza, etc. Y no pensemos que en es trayecto tiene que haber más corrupción.

P ¿Cree que la administración española está sobredimensionada?

R Hay superposición. Un informe de la administración española, que presentó en Europa, plantea una reforma sistemática de toda la administración. Es un informe de hace seis años, pero se ha hecho muy poco.

P ¿Hay muchos funcionarios o se solapan funciones?

R Hay muchos organismos que se superponen. Hay que intentar aunarla y ser más eficaces. Eso implica una racionalidad, porque hay que partir de donde estamos, es decir, no se trata de plantearse de retirar o no competencias. Hay que partir de donde estamos. Estamos en un estado de las autonomías consolidado, que conlleva un futuro, no deshacer lo hecho, sino mejorarlo.