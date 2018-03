Los trabajadores de Penyeta lamentan que no les informen de su futuro laboral

Los trabajadores del centro de menores de Penyeta Roja de Castelló han manifestado su malestar con que las negociaciones sobre su futuro laboral se estén realizando sin contar con ellos. Aseguran que todavía desconocen en qué condiciones se hará la transferencia a la plantilla de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y si, finalmente, el trasvase será de toda la plantilla o solo parcial. Por su parte, desde la conselleria apuntan que, aunque no hay prevista una reunión con los mismos empleados, «se han mantenido reuniones con los sindicatos desde que se anunció los cambios que implicaba el nuevo modelo e infancia». Asimismo, «se van a seguir manteniendo reuniones con ellos, igual que se hace con los diferentes agentes sociales que lo solicitan», apostillan.

Por su parte, la diputada de Penyeta, Elena Vicente-Ruiz, manifestó ayer su preferencia por esperar a que haya alguna decisión tomada antes de informar a los empleados para evitar «más incertidumbre» antes posibles cambios, y envió un mensaje de tranquilidad para los trabajadores.

Tal como avanzó Levante de Castelló, los sindicatos ya han comunicado a los 27 trabajadores que serán transferidos a la plantilla de la conselleria debido al cierre inminente del centro. Según fuentes consultadas, las negociaciones se han acelerado con la intención de que la situación se resuelva en julio, a más tardar.

El pasado viernes, el secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, se reunió con representantes de la Diputación de Castelló en la mesa técnica para abordar la situación de las competencias compartidas y, entre otros asuntos, se abordó la situación de Penyeta. Según confirman ambas partes, todavía no hay una decisión tomada pero, tal como asegura el presidente de la junta de personal de la Diputación de Castelló, Vicente Mor, la intención es que haya noticias «a corto plazo».

La máxima preocupación de los trabajadores es conocer en qué condiciones laborales quedarán tras el traspaso ya que no es un proceso fácil, principalmente, porque la Generalitat Valenciana no contempla las categorías profesionales de más de la mitad de los empleados. En concreto, 16 empleados tienen la categoría de auxiliar de puericultura (C2) mientras que el Consell solo contempla la plaza de educadora, correspondiente a la categoría A2. Esto implica que estos 16 trabajadores no podrían transferirse de manera automática. Para el C2 solo se pide el graduado y para el A2 una diplomatura, por lo que pueda que exista la necesidad de hacer una promoción interna, con el proceso administrativo que ello conlleva.

El centro de menores de Penyeta Roja cuenta con una plantilla de 27 funcionarios, dos de ellos interinos, de los que 18 (16 educadoras y dos maestras) trabajan con niños de 0 a 6 años, y otros ocho (seis educadoras y dos maestras) están con los niños de 6 a 12 años. A ellos se suma la plaza de dirección. Algunos de ellos llevan 40 años trabajando para la Diputación de Castelló. La Generalitat es la institución que tiene las competencias, pero ha sido la diputación la que ha prestado la atención a los menores más vulnerables a través de un convenio. Actualmente, el centro acoge a 12 niños.

Pruebas deportivas

Por otro lado, el Centro de Iniciación Técnica Deportiva (CITD) de Penyeta Roja albergará los días 9 y 10 de mayo las pruebas de acceso para los niños que se incorporen durante el próximo curso escolar a los cursos que comprenden de quinto de Primaria a cuarto de ESO.