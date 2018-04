Un nuevo paso para asegurar Europa

El fútbol da muchas vueltas y, lo que asomaba con convertirse en una crisis preocupante de resultados, puede transformarse en una dinámica casi definitiva en la lucha por Europa. El Villarreal buscará sumar su tercera victoria consecutiva esta tarde en Málaga. Después de vencer a Las Palmas en el Estadio Gran Canaria, y de la épica remontada en casa ante el Atlético de Madrid, el equipo de Javi Calleja podría alejar hasta siete puntos la séptima plaza, que ocupa el Girona, a la espera de lo que haga el Betis de Quique Setién el lunes contra el Getafe. El día perfecto para dar un paso clave para la clasificación europea.

Pero, como es habitual en citas como éstas, el exceso de confianza está vetado. En La Rosaleda espera el colista, un Málaga que sólo ha sumado 14 puntos en 29 jornadas y que, desde la llegada de José González, acumula tres empates y siete derrotas. Una víctima propicia para un nuevo triunfo, siempre y cuando el submarino muestre la intensidad y la concentración que le permitieron superar hace dos semanas al Atlético.

Además, Calleja puede contar con prácticamente toda la plantilla a su disposición. Tras el alta de Andrés Fernández, que después de 7 meses regresa a la convocatoria, sólo Bruno queda en la lista de lesionados de larga duración. Tampoco entre en la convocatoria Manu Trigueros, aquejado de una sobrecarga muscular en el aductor de la pierna izquierda. Aparte de ellos dos, Calleja se deja en casa a Adrián Marín, Salem y Barbosa. Junto a ellos tampoco ha viajado Denis Cheryshev. A pesar de haber sido convocado por Rusia, parece que el técnico madrileño no confía demasiado en el medio.

Con estos mimbres, poco debería variar su once habitual Javi Calleja. Asenjo estará en el marco, y Mario, Álvaro, Bonera y Jaume Costa debería formar la retaguardia. Sin Trigueros, el preparador amarillo podría apostar por una línea de cuatro sin rombo en la que Rodrigo y Javi Fuego formarían el doble pivote. Castillejo y Fornals caerían a las bandas, y Bacca será fija delante. La duda podría estar en su acompañante. Tras su exhibición ante el Atlético, Ünal ha ganado enteros, pero Sansone tampoco está descartado.



Últimas oportunidades

El Málaga sigue quemando ocasiones de engancharse a la salvación, y hoy buscará que no se le escape otra más. Pero, después de no ganar desde el pasado 10 de diciembre, a la Real Sociedad por 0-2 en Anoeta, parece complicado que los andaluces vivan una resurrección de última hora. Para el duelo de esta tarde, José González no podrá contar con los lesionados José Recio, Juanpi Añor, Juan Carlos Pérez, Federico Ricca y Adalberto Peñaranda. Las novedades son los retornos de Samu García y Adrián González.