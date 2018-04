La castellonense Lidón Muñoz pulveriza el récord nacional de 100 libre

La castellonense Lidón Muñoz batió ayer un nuevo récord de España. La nadadora provincial mejoró la plusmarca nacional los 100 metros libre, tras completar su participación en las semifianles de los Nacionales Open de Primavera que se desarrollan en Málaga en 54.48. Muñoz mejoró en 37 centésimas los 54.85 que logró Fátima Gallardo ene los Campeonatos de Europa de 2014.

Además, a nivel personal, la nadadora del Sant Andreu consiguió rebajar en cerca de un segundo su mejor marca personal en esta distancia. Lejos quedan ya los 55.40 con los que comenzó la jornada de ayer, ya que además de los 54.48 logrados en la semifinal, en las series Muñoz había conseguido detener el crono en 55.10.

Lidón Muñoz demostró una vez más el buen momento de forma que atraviesa, y en su semifinal consiguió que pasar por el medio hectómetro en 26.35. Pero, a pesar de su logro, la castellonense se quedó a tres centésimas de la mínima para los Europeos de Glasgow (Escocia) de este verano. Pero si en la final de hoy queda entre las dos primeras, conseguirá el pasaporte para esta cita.

«Para nada me esperaba esa marca en los 100 libre. Pensaba hacerlo bien pero creía que tenía esperanzas en las otras pruebas. No venía con nada cerrado en mente. Realmente me ha sorprendido muchísimo y estoy muy contenta. Me he sentido muy potente y muy fuerte en todo momento, controlando la prueba», aseguró en declaraciones a EFE.