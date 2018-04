Los profesores asociados de la UJI votan si se unen a la huelga indefinida

Los profesores asociados del PDI (Personal Docente e Investigador) de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló mostraron ayer su apoyo a la huelga indefinida de los profesores asociados de la de la Universitat de València (UV) asistiendo ayer a la concentración ante la Conselleria de Educación para «presionar» y que la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo tenga en cuenta sus reivindicaciones. Además, la portavoz del profesorado, Mavi Oliver, anunció que esta misma semana se pasará una encuesta para que el PDI vote si quiere o no sumarse a la esta huelga. Hasta ahora, los profesores asociados de la UJI, que representan el 35% del profesorado, habían hecho público un manifiesto en el que denuncian la precaria situación laboral en la que se encuentran desde hace años. No obstante, todavía no se ha decidido si sumarse a la huelga indefinida, cuestión que se dirimirá a través de la encuesta.

Otras de las peticiones son un trato justo y no discriminatorio en cuanto a la normativa de la UJI, la revisión del documento de mejora de las condiciones laborales firmado en 2008, para incorporar otras mejoras y un ajuste de la normativa interna para tener una mayor representación.