Master and commander

Espere em sabran disculpar, però no me n´he pogut estar de tirar de la broma fàcil. Com este article l´escric a primers de setmana, perquè després marxe al País Basc per feina i no sé si tindré temps per escriure, estire un poc la notícia del cap de setmana passat, assumint el risc que haja passat alguna cosa que li lleve actualitat. Així que sí, faré alguna referència al presumpte màster de la presumpta Presidenta de Madrid, però sobre allò que ja ha passat. I això explicaria la primera part del títol. La segona la part del "comandant", fa referència a González Pons, que és el ver protagonista d´este article.

I és que en la convenció que va fer el PP a Sevilla va actuar com a comandant ideològic d´un PP cada cop més esbojarrat, més desvinculat de la realitat. És de veres que el general Rajoy va dir que els únics del món que saben governar Espanya són ells, i que la resta som una barreja d´incompetents i incapaços. I d´eixes dues coses ell n´ha de saber, perquè és màster en ambdues! És de veres també que la coronela Sáez de Santamaria va oferir una nova sèrie de carasses que és tot un tractat de fisonomia de la desesperació. Ni Winona Ryder en els premis de la SAG. Però jo em vull centrar en el valencià González Pons, encara que siga per a compensar tot el descentrat que està ell.

Sobre el polèmic màster, del que ja sabem que tot el que ha dit Cifuentes ha estat desmentit documentalment per alguns diaris, i finalment per professores i Rector, té la santíssima barra de dir que això és cosa d´un militant socialista que "desde hace años" es dedica a "montar casos contra el PP", i que no descarta que haja manipulat documents. També ha dit que Cifuentes ha donat una única versió i com la Universitat ja va per la segona, es creu a la primera i que siguen els altres qui s´expliquen. És a dir, una autèntica master class d´allò de matar al missatger. La pitjor defensa possible per a una Cifuentes indefensable.

Però el comandant Pons, ha anat més llunys en les seues fantasies d´estadista de pa sucat amb oli. I quan es va posar a pontificar sobre l´euroordre i la col·laboració transfronterera, arribà al súmmum de la pertorbació, l´excitació, el desvari, el forassenyament, l´obnubilació, l´al·lucinació... En realitat és molt greu, perquè este home és un dels màxims representants del PPE a l´Eurocambra. Una veu autoritzada de la dreta europea i ha fet afirmacions molt bèsties. Afirmacions que després ha ratificat i confirmat en una de les seus cartes als europarlamentaris. Carta farcida d´incorreccions gramaticals i faltes d´ortografia. Sembla com si González Pons escrigués anglés amb les Normes d´El Puig.

La seua tesi (que com el treball de Cifuentes és obvi que ningú no ha corregit, o cas contrari l´hagueren suspés) és que si un país europeu, del que van dir que tenia una rigorosa separació de poders i absolutes garanties democràtiques, no compra els arguments d´un jutge espanyol, Europa no funciona. Es dóna la circumstància que el que ha dit el tribunal alemany està molt més a prop del que ha dit el jutge belga, o el jutge de Regne Unit, o fins i tot de la neutral Suïssa; però això li és igual. Ell afirma sense pudor que si un país soci presenta una ordre per extradir una persona, l´altre país l´ha de concedir sense més; i com això no ha passat, qüestiona textualment la desaparició de les fronteres i l´Espai Shengen. No se li acut qüestionar l´ordre del jutge Llarena, bàsicament perquè és l´ordre que el seu govern vol. Ja ho han dit reiteradament el general i la coronela, Puigdemont està a Alemanya per l´acció política del govern. No per la judicial.

És a dir, que el comandant González Pons assumeix exactament el mateix discurs de lcextrema dreta europea. No sé si als seus socis els farà gràcia. Populista, demagog i dcextrema dreta. No em sorprén que hi haja qui el postula per a ser candidat del PP a l´alcaldia de València. Té el perfil de l´últim èxit electoral del PP a la capital del Regne.