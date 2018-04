Un nueve de los de antes

Diecinueve goles lleva David Cubillas, un registro sin igual desde la década de los ochenta. El Castellón ha encontrado en Cubigol un delantero goleador de referencia poco habitual en la historia del club orellut. En el último medio siglo, solo tres futbolistas albinegros han marcado más goles que él en un mismo campeonato liguero. Toca tirar de memoria y hemeroteca. Pedro Alcañiz metió 23 goles en la temporada 85-86, José Juan Cioffi llegó a los 22 en la 74-75 y Pepe Mel se quedó en los 21 en la 88-89. Todos ellos en Segunda. Cubillas en Tercera.

A Cubillas la federación le concede 19. En realidad son 18, porque el árbitro le dio uno en Elda que no es suyo. Cabeceó Cubillas un córner que después desvió Guinot a gol. En la práctica esa acción define también al delantero. La aportación de Cubillas al juego de ataque del Castellón no se limita al gol. Cuenta tanto o más lo que genera a su alrededor. Suma cuatro asistencias, ha provocado varios penaltis (no ha tirado ninguno) y de sus prolongaciones aéreas han nacido infinidad de situaciones de peligro y gol. El hombre boya del Castellón ha sido productivo en casa y fuera. Sus 19 goles lo sitúan en lo alto de la tabla de anotadores del grupo, junto a Diego Ruiz de La Nucía y Cristian Herrera, que hizo 14 con el Alzira y lleva 5 con el Castellón.



La lista

Cubillas tiene a tiro el registro de Alcañiz, el mejor de los últimos cincuenta años. Al Castellón le quedan cinco partidos de Liga. Aunque no volviera a marcar, los números de Cubillas ya son los mejores desde el descenso administrativo a Tercera División. Rubén Suárez metió 15 en la temporada 2014-15. También llegó a la quincena Esaú Rojo la temporada pasada, contando el play-off.

A los 23 de Alcañiz, los 22 de Cioffi, los 21 de Mel y los 19 de Cubillas les sigue una larga lista de goleadores. Con 17, según datos de BdFútbol, aparecen Luis Mario Cabrera (temporada 79-80 en Segunda) y Luismi Loro (2010-11 en Segunda B). Con 16 repite Cioffi (75-76, 2.ª) junto a Leo Ulloa (2008-09, 2.ª), Paco López y Julián Sanz (1997-98, 2.ªB), y José Francisco Abad (1977-78, 2.ª). Con 15, además de los mentados, están Bartolomé Mestre (83-84, 2.ª) y Santi Castillejo (98-99, 2.ªB). Con 14 crece el listado: en Segunda Natalio (2006-07), Ulloa (2009-10) y Bayarri (78-79); y en Segunda B Caneda y Córcoles (1994-95), y Salillas (2001-02).

Cubillas puede incrementar sus registros en las próximas jornadas. El siguiente partido se jugará el miércoles en Castalia. El Castellón recibirá al Borriol con la baja por sanción del mediocentro Marc Castells. Por contra, recuperará al extremo Javi Serra, que se perdió la última cita por idéntico motivo. El entrenador Sergi Escobar está pendiente de la evolución de los jugadores de banda Iván Sales y Juanjo Gracia, bajas el pasado sábado por diferentes dolencias físicas.