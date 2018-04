Garitano: «Veremos si somos capaces de poder competir y sacar algo de Vila-real»

? Asier Garitano, entrenador del Leganés, indicó que su equipo debe seguir en la misma línea de los últimos partidos y no puede relajarse pese a tener la permanencia ya casi encarrilada. «No hemos conseguido nada. Estamos en buen camino y llevar treinta y nueve puntos está bien pero hasta que matemáticamente no lo tengamos hay que seguir peleando. En el fútbol hasta que no consigues las cosas no puedes creerte nada», dijo.

«Estamos bien pero nos faltan algunos puntos para poder conseguir. Espero que el equipo siga manteniendo la línea que está manteniendo en cada uno de los partidos», comentó.

La de hoy será la cuarta vez este curso en la que se midan al Villarreal tras disputar el enfrentamiento de la primera vuelta y una eliminatoria en la Copa del Rey que se llevaron los blanquiazules: «Hemos sido capaces de ganarles en casa en partidos muy equilibrados y en el de allí en Copa tuvimos muchísima suerte. El Villarreal fue muy superior allí al Leganés, probablemente el rival que fue más superior a nosotros en Copa». «Pasamos la eliminatoria y eso disimula algo pero vamos a tener que jugar muchísimo mejor que aquel día para tener alguna opción. A día de hoy está peleando por Europa, vienen de un buen resultado. Veremos si somos capaces de poder competir y de sacar algo», añadió.