Vila-real, epicentre durant tres díes de la agricultura ecològica

Vila-real esdevé a partir de hui l´epicentre de la agricultura ecológica tant a nivell acadèmic com sobre el terreny i l´aplicació pràctica en el marc de les IV Jornades Antonio Bello d´Agricultura Ecològica. Es tracta d´un event organitzat per la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible, la Universidad de la Laguna, la Universitat Politècnica de València, la Generalitat y l´Ajuntament de Vila-real.

Per primera volta estes jornades es celebren fora de les Illes Canàries en un esforç conjunt de la Generalitat i la Fundació FIAES i en homenatge a la tasca d´investigació realitzada per Antonio Bello al voltant de les tècniques i coneixement emprades al llarg dels anys en el camp valencià.

En paraules de José Luis Porcuna, director de la Cátedra Antonio Bello de la Universidad de la Laguna y president de la Fundació FIAES, l´investigador d´origen canari va nodrir-se de les tècniques emprades per agricultors valencians per a bastir el seu coneixement en camps tant amplis com la regeneració del sòl, en col·laboració amb la Cooperativa Agrària de El Perelló, a l´Horta Sud.

En concret, Antonio Bello (San Miguel de Abona, Tenerife, 1940-Madrid, 2015) fou professor d´investigació del CSIC, doctor en Ciències Biològiques, nematòleg i fundador del primer departament d´Agroecologia de l´estat espanyol. Tal i com s´apunta des de l´organització de les jornades, les investigacions de Bello aconseguiren que la biodesinfectació dels sòls, una tècnica tradicional dels cultivadors de l´horta valenciana que consistia en el soterrament de fem poc descomposat, fora proposada com a eina per a reemplaçar als fumigants químics dels sòls agrícoles arreu del planeta.

En quant al programa, les jornades seran inaugurades de manera oficial per la vicepresidenta de la Generalitat i consellera de Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, este dijous a les 16:00 hores. Però ahir ja es visquè una prèvia a la Universitat Jaume I amb la celebració de dos seminaris. En ells participaren dos dels investigadors més destacats que formen part de les jornades, com són Miguel Altieri, de la Berkley University, Califòrnia i Clara Nicholls de la Universidad de Antioquia, Colòmbia, així com Javier Tello, de la Universidad de Almería, María C. Jaizme, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Instituto Canario de Investigaciones Canaria, o el propi José Luis Porcuna de la Cátedra Antonio Bello.

La conferència inaugural de les jornades, a càrrec de Miguel Altieri i de Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, tractarà les aportacions de caire científic de la agroeconomia en la utilització i conservació dels sistemes agraris, així com la constatació científica de que el sistema actual d´agricultura intensiva és insostenible, tal i com defén el professor González de Molina.

Per a demà divendres, destaca en el programa la intervenció en una taula de debat de Milagros López, investigadora de l´Institut Valencià d´Investigacions Agràries (IVIA) que relatarà els tractaments i metodologies que utilitza la Generalitat en la lluita contra la xylella fastidiosa, detectada ja en diversos cultius en la Comunitat Valenciana.

Per a la jornada del divendres per la vesprada es reserva la participació d´entitats i associacions que treballen sobre el terreny com ara l´organització Via Campesina o la Cooperativa del Perelló, o la Cooperativa Les Arboledes, que treballa a La Jana , Baix Maestrat, amb oliveres mil·lenàries i que aportarà els mètodes emprats per a lluitar i controlar la mosca de l´olivera de manera conjunta.

Dissabte estan previstes visites a centres d´experiències i projectes agroecològics, com les finques Faro a Catarroja i l´Alcúdia o a la pròpia Cooperativa del Perelló.

En l´últim acte de demá divendres, es procedirà a l´entrega dels Premis Antonio Bello, que otorga de forma anual la Fundació FIAES.