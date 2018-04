Como el gato y el ratón

Solo quedan cuatro partidos por delante, doce puntos en juego para finalizar la fase regular de la competición. Y, desde hace un par de meses, Castellón, Orihuela y Atlético Levante están jugando al gato y al ratón. Persecución total al que va primero en la tabla, que desde este pasado miércoles por la noche son los oriolanos los que están al frente de la misma. La diferencia entre el conjunto escorpión y el orellut es tan corta (solo un punto) que parece ser que esta persecución durará hasta la última jornada, o quién sabe si hasta la penúltima cuando se dispute un más que atractivo y posiblemente decisivo Castellón-Orihuela (domingo 6 de mayo a las 18.00 horas en el Estadio Castalia). Un paso más atrás está un Atlético Levante que no ha dicho la última palabra.

Son cuatro jornadas las que restan para la conclusión de la fase regular y, a día de hoy, matemáticamente no hay ningún equipo clasificado para disputar el play-off de ascenso a Segunda División B, aunque virtualmente los están tanto Orihuela, Castellón y Atlético Levante. El orden no está claro porque a esta terna les espera un final de infarto, con cruces entre ellos mismos, o contra rivales como La Nucía y Eldense, que también pelean por estar entre los cuatro primeros.

El Castellón, por ejemplo, tiene un partido relativamente asequible este domingo contra el colista Recambios Colón, pero no se debe fiar lo más mínimo porque ya lo pagó caro el miércoles en el duelo contra el Borriol en el que no pasó del empate a un tanto y perdió el liderato. Luego tiene dos partidos de nivel play-off como será la visita al Camilo Cano contra La Nucía y después la visita a Castalia del actual líder: el Orihuela. Cerrará la temporada en el Luis Suñer Picó contra un Alzira que no se juega nada.

El Orihuela juega este domingo en el campo del Rayo Ibense y después tiene tres partidos muy complicados. Recibirá al Eldense, visitará al Castellón y cerrará la fase regular en Los Arcos contra el Atlético Levante. Por su parte, el filial granota recibe este domingo al Borriol, luego visitará a un Recambios Colón que posiblemente esté descendido, visitará a La Nucía y cerrará curso en el complicado campo del Orihuela.

A falta de doce puntos para acabar la temporada 2017-18 hay siete equipos que luchan por las cuatro primeras plazas para disputar la fase de ascenso a Segunda División B. Con remotas posibilidades están Torre Levante (57 puntos) y Olímpic de Xàtiva (59), por opciones Eldense (65) y La Nucía (67), y con pie y medio en el play-off Atlético Levante (71), Castellón (74) y Orihuela (75). La emoción está servida.