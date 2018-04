Joan Barreda logra el triunfo final en el Merzouga Rally 2018

El castellonense Joan Barreda (Honda) logró este viernes la victoria final en el Afriquia Merzouga Rally, tras acabar quinto en la quinta y última etapa, disputada en pleno Erg Chebbi y en la que se impuso el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) para asegurarse su presencia en el podio.

Joan Barreda ganó la carrera marroquí con 6:10 minutos de ventaja sobre el argentino Kevin Benavides (Honda), y 11:25 sobre Quintanilla, que completó el podio. Cuarto terminó otro argentino, Franco Caimi (Yamaha). En la etapa de cierre, de poco más de 40 kilómetros y disputada este viernes, Quintanilla ganó con tres segundos de ventaja sobre Benavides y seis respecto al tercero, el australiano Toby Price (KTM).

Joan Barreda controló a sus rivales desde la salida en masa y no tuvo problemas para proclamarse vencedor tras entrar en sexto lugar. "Estoy muy contento por volver a ganar una carrera, especialmente porque así olvidamos un año de lesiones. Aún hay trabajo por hacer para volver a estar al 100% físicamente y conducir como me gusta, sin dolor", dijo Barreda al acabar la carrera. "Volver a la competición así, como me gusta, haciendo una buena carrera y acabar ganando, tiene que servir de motivación para seguir apretando y llegar al máximo nivel a finales de año", agregó.

Además, Joan Pedrero (Sherco) acabó la prueba en la séptima plaza a 2).18 de Barreda, Laia Sanz (KTM) lo hizo en la decimocuarta a 1h.55:00, un puesto por delante de Oriol Mena (Hero).