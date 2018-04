L'Alcora de Palomo remonta con diez al Castellón B

L'Alcora de Jorge Palomo es mucho Alcora, jugando con once o jugando con diez como demostró en el duelo de la tarde ayer en El Saltador. Que se lo pregunten si no es así al Castellón B que cayó en el feudo de l'Alcalàten a manos de un equipo incansable y peleón a más no poder que se empeñó en darle la vuelta a un partido en el que iba por debajo en el marcador, y en el que se quedó con uno menos en el primer tiempo.

A pesar de que a los 50 segundos el filial albinegro se adelantó en el marcador, y aunque se quedaron con un futbolista menos en el minuto 37, los rojillos de L'Alcalatén le dieron la vuelta al marcador en la segunda parte. Primero con el tanto de Álex Albalat en el minuto 67, tras el rechace del portero orellut Mario Viana tras un penalti, y después por mediación de Pau nueve después.