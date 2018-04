Menuda castanya!!

Sí, ho sé, l´expressió que titola l´article no és la més apropiada per un regidor del govern de l´Ajuntament de Castelló, però és que després de llegir les al·legacions de la dreta al Pla General que hem presentat el govern del Grau, és el més suau que em ve al cap. Segurament la traducció valenciana del ja internacional WTF?!, seria el més apropiat per a tant de despropòsit.

Primer que res cal dir que, tant el Partit Popular com C´s, fan una interpretació de l´article 14 de la Constitució Espanyola més que curiós, doncs és un article que parla de la igualtat de drets. Drets que corresponen a les persones però amb un triple mortal ells el converteixen en drets per a les parcel·les, que en resum seria que pam de terra, pam per ficar ciment.

Açò en principi pot sonar bé, el terreny és meu i faig el que vull. Sona bé, fins que el veí ompli de terra la parcel·la per pujar-la un metre en alçada i cada vegada que plou s´inunda la teua casa, en eixe moment que cadascú faça el que li abellisca, ja no mola tant i aleshores cal buscar a "papá estado" perquè arregle la situació. Això és molt de la dreta, fomentar l´individualisme més egoista, oblidant que vivim en societat. La justícia sotmesa a l´interés personal. I en concret a l´interés econòmic, perquè en les seues al·legacions, sense cap pudor, deixen clar que tenir un terreny és per fer diners i especular. Entenen el territori, no com un lloc per viure, sinó com un objecte de consum, i clar amb aquestes premisses és normal que els drets constitucionals per les persones siguen drets per les parcel·les.

Vist el panorama, és evident que aquesta gent de la gran estafa que va ser la crisi i que va suposar la ruïna de milers de famílies, no han entés res i volen repetir la bombolla immobiliària com més aviat millor, a veure quin pessic trauen.

Si he de ser honest, el PP s´ho ha treballat, en les al·legacions vull dir, sobretot si ho comparem amb Ciudadanos, perquè el que ha presentat la formació carabassa es pot resumir en: mantenir el Pla Especial de la Marjaleria, i punt. Sols això. Eixa és l´única aportació dels de Rivera al Pla General de Castelló. Cosa que també demana el PP, això sí, els de la gavina amb molt més de cinisme.

A la dreta els importa ben poc que l´Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), que va signar Isabel Bonig i Alberto Fabra, limite els metres quadrats de terreny urbà en cada terme municipal i que si mantenim el Pla de la Marjaleria ja no queden hectàrees de creixement en la ciutat. La dreta vol hipotecar la cohesió de Castelló dins de les rondes i el creixement de la ciutat a un pla que recordem que ha fracassat i que, mentre ha estat vigent, no s´ha executat ni un metre quadrat.

Tampoc tenen cap pudor a parlar de les construccions il·legals que van permetre, les falses expectatives que van donar als veïns o el diploma de "Regularización de la marjaleria" que repartia Alberto Fabra i que té menys valor que una moneda de coure. En volta de reconéixer el seu error i donar suport a la millor solució possible, que és la que proposem l´Acord del Grau, continuen autoenganyant-se i volent fer creure que tot s´arregla amb ciment.

Per altre costat, el PP torna a fer-se trampes al solitari amb el terreny dedicat al desenvolupament industrial i utilitzen la memòria selectiva, obliden la quantitat de sòl industrial urbanitzat que no és més que un solar, carrers en polígons industrials que rodegen descampats. També obliden de nou l´ETCV i també que hem planificat quasi el doble que ens permet. Aquest govern no ficarà impediments al desenvolupament industrial, és justament el govern del Botànic qui més està fent créixer aquest sector però el que no farà aquest govern és el que vol el PP, fer-nos creure que l´especulació per construir polígons significa tenir indústria, i si ho dubten, només cal que donen una volta per la ciutat del transport.

Hem vingut per acabar amb l´especulació i la depredació del territori i ordenarem aquest territori d´una manera realista i sostenible. Acceptarem les propostes en positiu però les soflames que ens perpetuen en la bombolla no tindran cabuda en el nostre urbanisme, prou de mal han fet ja eixes polítiques a tota la societat així que treballarem per no repetir-les.