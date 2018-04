Alcón eliminará el requisito del valenciano si dificulta la obtención del grado

La única candidata al rectorado de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Eva Alcón, anunció ayer que eliminará el requisito del valenciano en los grados en los que no sea una exigencia académica y su inclusión suponga un obstáculo para la obtención del título. En este sentido, la catedrática en Filología Inglesa explicó que no se impondrá dicho requisito lingüístico «si no es académicamente un requisito o si no hay una petición expresa de las comisiones de titulación». Alcón hizo estas declaraciones en el acto de presentación de su programa electoral y el equipo que le acompañarán en la gestión.

Uno de los puntos de su programa es «avanzar en el uso de la lengua propia». No obstante, y en relación al veto del Consell Social al valenciano, Alcón opta por una senda distinta a la del actual rector, Vicent Climent, y se decanta por que el valenciano no sea una exigencia en los grados en los que no sea un requisito académico.

Cabe recordar que el Consell Social votó en contra de la inclusión del requisito del valenciano en el plan de estudios del Grado de Enfermería, postura esta que podría refrendar la futura rectora al entender que el valenciano podría no ser un requisito académico para la formación en enfermería. Otros grados que pueden cumplir el mismo perfil serían Medicina y formaciones técnicas, aunque esta vertiente se tendrá que ir dirimiendo en la aprobación de los planes de estudio de cada grado.

Alcón argumentó que uno de los objetivos de su programa es «facilitar la vida a las personas, profesorado, PAS y estudiantes». «Por lo tanto, haremos una apuesta fuerte por el uso de la lengua propia sin que eso implique que el estudiantado tenga impedimentos a la hora de titularse», añadió. Así, apostilló que «tendremos que mirar cómo lo haremos, y nos comprometemos a hacerlo y garantizar esa doble vertiente: las lenguas como oportunidad, impulso de la lengua propia, pero no impedimentos a la hora de obtener la titulación».

En cuanto a las reivindicaciones, la candidata al rectorado indicó que lo primero que tienen que hacer es reivindicar un modelo de financiación que permite a la universidad ser «sostenible» y «pensando que formamos parte del sistema universitario valenciano, por lo que necesitamos la complicidad de la conselleria».

Asimismo, apuntó la necesidad de disponer de autonomía universitaria para diseñar las políticas de profesorado que quieren y pueden llevar a cabo. Al respecto, subrayó que la tasa de reposición «ha hecho mucho daño», pues el resultado es que actualmente está sobre la mesa «el problema del asociados», y pidió un convenio colectivo «para que las condiciones de trabajo de los profesores de las diferentes universidades sean similares».

Un programa electoral «ilusionante, inclusivo y realista»

La candidata a rectora de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Eva Alcón, presentó ayer el programa electoral de «Candidatura per l´UJI» y su equipo de dirección para las próximas elecciones a rectorado que se celebrarán el 16 de mayo.

Alcón definió su programa como «ilusionante para combatir el desaliento que reina en las universidades en general pero también realista» y explicó que es un proyecto inclusivo que contempla la diversidad y pluralidad del campus con acciones dirigidas a todos los colectivos. Además, destacó que la gran fortaleza del programa es que ha sido elaborado de forma participativa y consensuada con toda la comunidad universitaria.

En la presentación, la candidata a rectora se definió como una persona de diálogo, consenso, con capacidad de trabajo y determinación y apuntó que «el hecho de que la UJI tenga la primera rectora es motivo de satisfacción porque podemos contribuir a mandar un mensaje a la sociedad rompiendo estereotipos y reivindicando la capacidad profesional de todas las mujeres».

El equipo está formado por Ximo Gual, en el vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado; Isabel García, en el vicerrectorado de Estudios y Docencia; Jesús Lancis, en el vicerrectorado de Investigación y Transferencia; Inmaculada Rodríguez, en el vicerrectorado de Estudiantado y Compromiso Social; Pilar Safont, en el vicerrectorado de Promoción Lingüística e Igualdad; Joan Antoni Martín, en el vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación; Carmen Lázaro, en el vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales; Rafael Mayo, en el vicerrectorado de Campus y Vida Saludable; Modesto Fabra, en el vicerrectorado de Planificación, Coordinación y Comunicación, y Cristina Pauner, en la Secretaría General. Quedará pendiente la elección del gerente que, tal como apuntó la propia Alcón, se comunicará más adelante.