Sergi Escobar quiere disipar las dudas

Sergi Escobar quiere que el CD Castellón disipe mañana cualquier tipo de duda que se haya podido general alrededor del equipo después de los dos empates cosechados en casa contra dos equipos descendidos como el Borriol y el Recambios Colón. Por eso el técnico almassorense avisó ayer de que su equipo ante La Nucía en el Camilo Cano «saldrá a muerte», conscientes de que enfrente tendrán a uno de los bloque con más potencial de la categoría. «La afición se tiene que ilusionar porque el equipo seguro que compite contra un rival del perfil como el que nos podemos encontrar en el play-off de ascenso. Y confío en que podamos disipar cualquier duda que se tenga sobre el Castellón», dijo el preparador de la escuadra de la capital de la Plana.

Aventuró el almassorense un partido «bonito» ante un digno contrincante, partido que afrontan con «ilusión» y «ganas de resarcirnos de los dos últimos empates en casa». Será, por lo tanto, un partido mucho más exigente que los tres últimos consecutivos en el Estadio Castalia. «Y la plantilla está motivada para esta recta final porque se van a medir a equipos de mucha exigencia», aclaró Sergi Escobar.

Del partido en el Camilo Cano también dijo que será «igualado» y que «se decidirá por detalles». Cara a cara estará un rival muy sólido en casa, con una única derrota, y el mejor visitantes de Tercera (el Castellón). «Los dos equipos nos jugaremos mucho. En nuestro caso, el ser campeones. Dependemos de nosotros mismos para conseguirlo y a ellos les va la vida en cada partido por alcanzar esa cuarta plaza que ocupan y que está muy reñida, que se la juegan con el Eldense», explicó el entrenador del cuadro albinegro.

Hoy el equipo castellonense cierra una «buena semana de trabajo» con el último entrenamiento en el Estadio Castalia. «Han sido unos días de trabajo intenso y también de reflexión. Los chavales están muy motivados porque ahora llegan dos partidos contra rivales del mismo perfil que nosotros. Partidos complicados», destacó el entrenador del Castellón.



Colomer, descartado

A día de hoy el único futbolista que está descartado para el partido de mañana contra La Nucía es el centrocampista almassorense David Colomer. El joven futbolista no está trabajando con normalidad debido a una contractura y no estará entre los dieciséis que viajen a tierras alicantinas. Mientras, siguen siendo duda el extremo zurdo Juanjo Gracia y el delantero y goleador David Cubillas. Ambos arrastran aún molestias del último partido jugado en casa contra Recambios Colón. Ninguno de los dos pudo acabar dicho encuentro y a lo largo de la semana han ido trabajando de menos a más, pero aún no están al ciento por ciento y mantienen algunas molestias, por lo que hoy se decidirá si llegan al encuentro de esta jornada o descansan pensando en la promoción de ascenso que está a la vuelta de la esquina y al que el equipo aspira a llegar en la mejor forma posible.