Calleja se gana la renovación

El Villarreal CF empieza a poner los cimientos para el proyecto de la próxima temporada. Aunque el equipo se encuentra inmerso en la lucha por clasificarse para disputar competición europea la próxima temporada, a nadie se le escapa que el club trabaja ya en su futuro. Así lo dejó entrever Fernando Roig, quien avanzó que la continuidad de Javi Calleja al frente del equipo en la 2018-19 «más o menos está hablado y hecho». «Está haciendo un buen trabajo y ahora falta rematarlo con la clasificación europea», justificó el dirigente del club de la Plana Baixa.

Para lograrlo, al submarino le serían suficientes cinco de los doce puntos que quedan en juego ya que todavía no ha disputado su partido aplazado contra el Barcelona (9 de mayo). «La aspiración es la de no jugar las previas sino ser quinto o sexto. Quinto puede ser y sexto sería lo normal», añadió Roig.

A falta de cuatro jornadas para el final de Liga, el equipo de Javi Calleja es sexto con 54 puntos, y aventaja en cinco al Getafe (49), que es séptimo, y en seis al Sevilla (48), que es octavo, pero tiene un partido menos, mientras que el Girona, noveno, tiene también 48 puntos. «Estoy muy contento después del 4-1 ante el Celta. Tener 54 puntos y cinco o seis puntos de diferencia con los perseguidores nos hace depender de nosotros. Nos faltan cuatro partidos y espero cumplir el objetivo de alcanzar las plazas europeas con un buen final de Liga para el equipo, con partidos muy complicados ante el Valencia, Barça y Madrid», dijo.

Y es que si el equipo de la Plana Baixa consigue cinco de los doce puntos en juego, sumará 59, una cifra inalcanzable tanto para el Girona como para el Getafe ya que ambos pueden llegar como máximo a los 57 y 58 puntos, respectivamente. El único que podría superar esos 59 puntos es el Sevilla, que en caso de ganar los cuatro partidos que le restan por disputar acumulará 60 puntos. «Lo máximo que se marca el club es estar en Primera y en Europa», recordó.

De los cuatro partidos que le quedan por delante, el Villarreal debe jugar contra el Valencia, Barcelona, Deportivo y Real Madrid. El primero de esos choques es el sábado en el Estadio de la Cerámica contra los valencianistas, un partido del que Roig dijo que «a nosotros nos faltarán pocos puntos –para jugar la Liga Europa–, pero me gustaría estar en la situación del Valencia para no estar preocupado. Al Valencia no le falta nada. Estará en Champions y nosotros esperamos estar en Europa el año que viene», dijo.

Para el presidente de la entidad amarilla lo más importante en el partido ante el Valencia en La Cerámica son «los tres puntos en juego, que haya buen partido y rivalidad deportiva porque al final esto no es más que fútbol». «Los aficionados del Villarreal tienen mucha ilusión puesta en el partido y deseo que los seguidores que se citen en el estadio tengan buen comportamiento y disfruten de este gran partido», apostilló.

Por último, Roig también mostró su satisfacción por la clasificación para disputar la promoción de acenso a Segunda División del equipo filial y destacó la importancia que tendría para el club el hecho de que diera el salto ala categoría de plata del fútbol español.