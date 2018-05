Mario: "Nos tocará hacer un partidazo para poder ganar"

El defensa del Villarreal Mario Gaspar afirmó que, el sábado ante el Valencia, les espera un gran partido y un gran rival que ya lo tiene todo hecho en la actual temporada, pero ante el que tratarán de certificar la clasificación para la Liga Europa.

El capitán del Villarreal recordó que a su equipo se le han escapado en casa algunos puntos que en otros momentos no solían perder, pero también recordó que ha habido veces en las que parecía que no iban a ganar y lo ha conseguido. "No vale de nada ahora lamentarse. Hay que pensar en los objetivos que tenemos por delante", agregó.

"Hemos reaccionado bien, el equipo lleva una buena racha y eso nos refuerza de cara a esta recta final con rivales muy complicados y aunque la mayoría no se juega nada, son equipos difíciles de ganar", explicó el futbolista alicantino.

"A ver si podemos certificar Europa otra vez con el Valencia, pero no será nada fácil. Ellos están haciendo una gran temporada y querrán cerrar ya su clasificación y su objetivo, ya que están muy cerca y querrán certificarlo", prosiguió.

Sobre su rival, destacó que les ha visto bien durante todo el año y que ha hecho una gran temporada porque tienen claro a lo que juegan, están muy juntos y son peligrosos arriba.

"Seguro que nos tocará hacer un partidazo para poder ganar. Ellos son un equipo muy reconocible, muy competitivo y que sabemos bien como hacen las cosas", insistió Mario, quien espera un gran ambiente y mucho apoyo del público ante el Valencia.

Preguntado sobre su misión de parar al valencianista Guedes, destacó que es un buen jugador, que ha completado una gran temporada y ha certificado todo lo bueno que se decía de él.