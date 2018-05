El PSPV-PSOE exige al Gobierno avances en la autovía A-7

El secretario de Infraestructuras y Territorio de la Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE, Santi Pérez, ha mostrado su preocupación «por la parálisis que viene experimentando el Gobierno de Rajoy en los últimos tiempos» porque «está afectando de forma muy negativa a la provincia de Castelló».

Lamenta que, a pesar de los reiterados anuncios que periódicamente efectúan los distintos portavoces del Partido Popular, «el tiempo va pasando, nos hemos plantado ya en el mes de mayo y seguimos sin ver máquinas en el tramo de la futura autovía A-7 entre Vilanova d´Alcolea y el límite con la provincia de Tarragona, y sin trenes de Cercanías entre Castelló y el Baix Maestrat».

Pérez, que también es alcalde de Forcall, asegura que «si el Gobierno del Partido Popular tiene totalmente abandonada a la provincia de Castelló, su dejadez castiga con mucha mayor crudeza a nuestras comarcas del norte y del interior, de las que parece haberse olvidado por completo».

«No se construye la A-7, no se desdobla la CV-13 que conecta el aeropuerto con Torreblanca, no se mejora el firme de la N-340, no se dan pasos para rescatar la autopista a finales de 2019, la A-68 que debía conectarnos por autovía con Aragón y la cornisa cantábrica está totalmente descartada y el Parador de Morella sigue paralizado», destaca Pérez.

El secretario afirma que esta parálisis «afecta muy negativamente a las poblaciones del Els Ports y el Maestrat, porque con un Gobierno que se tomara en serio todos estos proyectos, la potencialidad turística de estos municipios crecería exponencialmente. También los de los pueblos que están en la costa norte de la provincia».

Lamentablemente, concluye Pérez, «seguimos sin noticias de todos estos proyectos, noticias de verdad, porque estoy seguro de que dentro de unos días saldrá algún portavoz del PP o del Gobierno para contarnos que van a volver a dar un impulso a tal o cual proyecto».

El secretario ha mostrado su indignación por la falta de actuación por parte del Gobierno: «como por sus hechos los conocemos, sabemos que harán lo de siempre, vender humo, prometiendo otra vez que van a hacer lo que finalmente nunca hacen. Y así estamos desde el mes de diciembre de 2011».