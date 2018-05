«Rosebud», «Austrohúngaro», «hu ha» són expressions que les associem a un autor i que sovint apareixen en la seua producció, vinguen o no vinguen al cas. Jo encara no en tinc cap. Bé, sí: em quede amb el títol d´avui.

La veritat és que, una conversa amb la persona adequada, és a dir, amb una d´aquestes persones que realment val la pena, que hi aporten, és, diguem-ho clarament, una putada. ¿Per què? Molt senzill. El temps passa volant. Un tema, un altre, les copes que es buiden i la bellesa que brolla quan no es pretén el missatge, quan se sent que la comunicació entre les persones és això, un intercanvi d´immundícies. No conec cap succedani que ho puga substituir. O sí? Enraonem-ho.

Llegia l´altre dia un comentari de George Steiner segons el qual el sofriment dels jueus prové de la transcripció errònia d´una sola lletra esdevinguda quan Déu dictava la Torà. Des d´aquell moment, el professor francés dedueix la clau de l´erudició i defineix el jueu com algú que sosté permanentment un llapis o un bolígraf en la mà mentre que escriu. La imatge, pot ser no us és estranya. En mi, particularment, és habitual. Jo no sé llegir un periòdic, un llibre o el que siga sense un bolígraf o un llapis a la mà. No és complex freudià. Simplement, no sé llegir d´una altra manera.

Per què? Analitzem-ho. D´entrada, puc afirmar que sóc un «lector voraç» o, com diria Joan Fuster, un «viciós de la lectura».

De vicis, en tinc. I tant!!! És més: crec que els tinc tots, de legals i dels altres. I escriure? M´agrada? La veritat és que no trobe massa diferència entre el vici de llegir i el d´escriure. L´escriptura és una continuació natural de la lectura.

Per a mi, llegir és una manera de viure. I per llegir, entenc un llibre, veure una pel·lícula, assistir a un concert, o per exemple, passar-me dos o tres hores matant pedaços de vida i amor a cada frase. Com molta altra gent abans, reivindique l´experiència llibresca com a forma de vida. Perquè al capdavall, llegir és seguir vivint, i cadascú ho fa a la seua manera. Perquè les poques lectures ens aparten de la vida; les moltes, ens hi acosten.

Com deia abans, i amb el nas i cabell hebreu que tinc, m´agrada de llegir amb un llapis o bolígraf a la mà. Hi ha gent que s´escandalitza. Subratllar un llibre? Això no es fa! Com que no? Jo practique el vici de subratllar els llibres i sempre són aspectes que em criden l´atenció. Una frase, un punt i coma, un raonament. No descobrisc res, excepte obvietats. Sempre són aspectes que han estat ahí, destinats a destacar-se des d´un principi. No és cap mèrit.

Simplement, has d´estar un poc al cas. Així que, la «lectura» és el meu mitjà privilegiat per a relacionar-me amb el món. Les «publicacions», ja siga en format llibre, pel·lícula, concert o persona, aboleixen les distàncies físiques i permeten, des del teu propi espai, no sols accedir-hi, sinó també convertir en familiars tots aquests universos. Només de tu depén assimilar-los i disfrutar-los.

Ahir va acabar la Fira del Llibre. Les estadístiques amb què ens bombardegen són clares. A Castelló diuen que es llig poc. És més: estem a la cua en quotes de lectura. Segur? Bé, si continuem amb el meu raonament i el llibre, la pel·lícula, el concert o la persona és avorrida, xarona o dessubstanciada, com un ou sense sal, doncs no m´estranya.

«Com véncer l´estrenyiment» «Banderita mía» també són publicacions que hui estan a l´abast de tots. Conviuen amb allò que a tu t´interessa. l´ecosistema no està equilibrat. Ix al carrer i busca, perquè si xales amb el llibre, la pel·lícula, el concert o la persona....fins i tot el conyàs que està passant en aquests moments per davant de ma casa mentre escric açò (dolçaines, cabuts, etc.) té sentit. Bilbania.