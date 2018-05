La playera Claudia Conte estará en el Campeonato del Mundo sub-20

Recientemente se disputó el Campeonato de España de federaciones autonómicas, en el que la selección valenciana estaba íntegramente compuesta por atletas del Playas de Castellón. Dos atletas de categoría senior y dos atletas en categoría sub 20, que por equipos se llevaron la victoria con una puntuación total de 25.289, 2.000 puntos más que el segundo clasificado.

La competición no pudo ser más fructífera para los intereses del club castellonense. Pablo Trescolí (7.598 puntos) y Claudia Conte (5.491 puntos) vencieron en las pruebas absolutas, a pesar de que Claudia milita todavía en la categoría sub-20. Bárbara Hernando fue segunda en el heptatlón absoluto, con 5.291 puntos. Mientras que Jorge Dávila se llevó la victoria en la prueba sub 20 masculina, con 6.909 puntos. Además, fuera de concurso también participó el sub-20 Óscar Andrés, que terminó en segunda posición por detrás de Dávila con 6.319 puntos.

Las buenas noticias no se quedan solamente ahí ya que Claudia Conte, con su registro de 5.491 puntos, consiguió la mínima de participación para el Campeonato del Mundo sub 20, que tendrá lugar en Tampere (Finlandia) a mediados del mes de julio. Además, con este registro la joven atleta se coloca tercera del ranking sub-20 de todos los tiempos. Un ranking, que por cierto, lidera otra atleta de la cantera del club de la capital de la Plana como es Carmen Ramos.