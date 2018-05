Tres ejemplos a seguir

El Villarreal CF afronta con especial ilusión el encuentro del sábado contra el Real Madrid en el Estadio de la Cerámica. Con la clasificación europea conseguida, tan solo falta dilucidar la posición en la que finalizará el cuadro villarrealense la competición doméstica. La quinta plaza es la que quieren a toda costa y a por ella saldrán desde el primer minuto aunque necesitan, como mínimo, conseguir el mismo resultado que obtenga el Real Betis en su encuentro a domicilio contra el CD Leganés.

«Afrontamos un buen partido, un partido contra un gran rival, por lo que es la mejor manera de cerrar la temporada y despedir el año con una victoria contra un equipo como el Real Madrid. Repetir al victoria del Bernabéu estaría bien, ganar en casa al Real Madrid es siempre especial y sería una bonita fiesta. Ganar al Madrid es el mejor final de temporada», recalcó Mario Gaspar.

Tal y como recordó el lateral alicantino, el submarino ya logró el triunfo en el feudo madridista esta temporada gracias a un gol de Pablo Fornals en los últimos minutos, pero ahora quiere repetir gesta en casa y ante su afición, en el último fin de semana de las fiestas de Sant Pasqual. «Esta temporada hemos hecho buenos partidos con los equipos de arriba, por ello estamos con confianza de poder hacer un buen partido con el Real Madrid. Como he dicho antes nos ilusiona poder hacer bien las cosas en este último encuentro y cerrar así el año con una alegría para los aficionados», avanzó.



Triunfos ajustados

El Villarreal tiene tres claros ejemplos en los que pensar para tratar de lograr los tres puntos. Porque, aunque no ha sido en muchas ocasiones, los amarillos sí saben lo que es ganar al Real Madrid en casa. Así lo hicieron en las temporadas 2006-07, 2008-09 y 2015-16. En la primera de ellas, en partido disputado el 27 de enero de 2007, ganaron los locales por 1-0; el 15 de mayo de 2009 lo hicieron por un marcador de 3-2; y el 13 de diciembre de 2015 repitieron victoria por la mínima ante los madridistas (1-0).

En esta ocasión, el Madrid tampoco se juega ya nada y tiene la mente puesta en la final de la Liga de Campeones. Pese a ser un escenario favorable para los intereses villarrealenses, Mario no se fía en absoluto y no dudó en comentar que «ellos tienen la final de la Champions, pero vienen de competir a un alto nivel contra el Celta. Lo que está claro es que debemos hacer las cosas muy bien si queremos ganarles. No sé si ellos harán muchos cambios, puede ser por lo se juegan en unos días, pero jueguen los que jueguen no se va a notar casi. Ellos cuentan con una de las mejores plantillas del mundo y casi no se notarán los cambios».

Pase lo que pase el sábado, el Villarreal acabará la presente campaña en puestos europeos por quinto año consecutivo. Un hito al alcance de muy pocos y al que el futbolista alicantino quiso dar valor al explicar que «creo que lo que ha hecho el equipo esta temporada tiene mucho valor, con todas las dificultades que el equipo ha tenido a lo largo de este año y que ha logrado superarlas. Durante la temporada no hemos podido contar con Bruno, nuestro capitán y el jugador estrella, lo de Bakambu, el caso de Semedo y muchas lesiones, a lo que se suma el cambio de técnico, y a pesar de todo ello hemos logrado el objetivo final».