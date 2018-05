Los colegios públicos ganan 386 aulas y los concertados solo tres

gios públicos y concertados de la Comunitat Valenciana contarán con 389 aulas más con respecto al actual ejercicio, 48 más sobre la planificación escolar lanzada inicialmente por la Conselleria de Educación a finales de marzo. Este incremento, según destaca el departamento del conseller Vicent Marzà, «demuestra que la actual conselleria atiende las alegaciones y hace participe a las comunidades educativas de la propuesta de arreglo escolar».

Educación no distingue entre colegios públicos y concertados en este balance final de la planificación escolar conjunta que ha realizado para el nuevo curso. No obstante fuentes de conselleria avanzaron a Levante-EMV el pasado 10 de mayo que la suma de nuevas aulas creadas y la resta de supresiones de unidades de Educación Infantil (3-5 años), Primaria, Educación Especial (EE) y aulas de Comunicación y Lenguaje (CiL) para niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA) realizada para el próximo curso 2018-19 «ofrece un saldo positivo de tres unidades más con respecto al curso actual». «Específicamente de EE hay 12 aulas concertadas nuevas», añadieron.

Por tanto, se infiere que de las 389 nuevas, 386 son públicas y 3 concertadas. La falta de desglose de los datos impide mayor precisión, pero las 34 nuevas aulas de Infantil 2 años son todas públicas pues este plan piloto de adelanto de la escolarización solo se ha desplegado en colegios públicos. En Infantil 3-5 años y en Primaria, con los datos disponibles, no se puede diferenciar entre pública y concertada. En EE y aulas CiL, de las 130 nuevas, 12 serían concertadas y las 118 restantes públicas.

En los cuatro cursos que ha planificado el Consell del Botànic, los colegios públicos han ganado 1.500 aulas mientras los concertados se han mantenido estables, pues han crecido en 43 aulas.

El Consell del PP, en los tres cursos de recortes (del 2012-13 al 2014-15), tras hinchar las ratios máximas de alumnos por clase un 20 %, cerró 606 aulas en los colegios públicos. Lo justificó por la caída de la natalidad y la marcha del alumnado inmigrante. Sin embargo, durante este mismo periodo aumentó el total de aulas concertadas en 78 más.

Trasvase de alumnos

La Generalitat del PP aplicó a rajatabla el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de racionalización del gasto en educación , y en el curso 2012-13 incrementó de golpe en todas las Enseñanzas de Régimen General. Así, se pasó de un máximo de 25 a 30 niños en Infantil y Primaria, de 30 a 36 en ESO y FP, y de 35 a 42 en Bachillerato.

El aumento de la ratio generó un trasvase de alumnos de las aulas de la pública a la concertada al permitir a estas escolarizar a más alumnado. Este curso la concertada atiende a un 29 % del alumnado de la Comunitat Valenciana.

El curso 2016-17 el Consell del Botànic comenzó a revertir el aumento del 20 % de la ratio de forma progresiva: este curso ya la ha completado en Bachillerato y FP, y el próximo lo hara en los tres niveles de Infantil (3-5 años). Aún quedarán 6 cursos para toda la Primaria vuelva a la ratio anterior a 2012. La bajada de ratios limita la capacidad de la concertada, con lo que si no aumentan las aulas ésta no puede admitir más alumnado y suben los niños escolarizados en la pública.

Educación sostiene que las supresión de unidades en cualquier escuela sostenida con fondos públicos que se ha aprobado para el próximo curso es por la progresión de los niveles eliminados este curso o por falta de demanda, porque no se llega a la ratio mínima de alumnos por clase.

El pleno del Consell aprobó ayer el arreglo escolar de la concertada para el próximo curso. En global, se prevé el concierto de 74 nuevas unidades y la supresión de 81, lo que arroja un balance negativo de 7 unidades menos con respecto al presente curso. En Infantil (3-5 años), Primaria y Educación Especial, el saldo entre creaciones y supresiones es el ya citado +3. En ESO es de +6, y en FP, de +10.

En Bachillerato, la disminución de 26 unidades se corresponde al 2.º curso de esta etapa no obligatoria, por el decrecimiento vegetativo como correspondencia automática de las unidades no concertadas en 1.º este curso de acuerdo al nuevo decreto de conciertos.