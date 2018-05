Un verano movido en el Villarreal

Con la temporada recién finalizada y con la celebración por la consecución de la quinta plaza de LaLiga Santander todavía en la mente, el Villarreal CF se prepara para un verano que apunta a ser más movido que otros. El mercado veraniego parece que va a ser muy intenso para el club de la Plana Baixa, tanto en el apartado de llegadas como de salidas, y en la entidad que preside Fernando Roig son conscientes de ello.

Tras la renovación del técnico Javi Calleja por una temporada más, todas las miradas apuntan ahora al vestuario. Un vestuario del que saldrán varios futbolistas y al que llegarán nuevos compañeros. El primero en despedirse ha sido Rodrigo Hernández, quien ya dejó claro el sábado tras el partido contra el Real Madrid que ponía punto final a su etapa de amarillo. Sus palabras fueron suscritas ayer mismo por Roig, quien además aprovechó la ocasión para dejarle un «recadito» al Atlético de Madrid, próximo destino del centrocampista.

«El jugador ya ha anunciado que se marcha, con sentimiento y con pena de que lo haga, porque a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado más años con nosotros, pero no ha podido ser», comenzó diciendo el dirigente villarrealense, quien no dudó en añadir que «se ha llegado al mejor acuerdo para las tres partes (tenía contrato hasta 2020), con un club que habla mucho, pero que también hace cosas diferentes de las que habla, pero así es la vida y es el fútbol, por lo que lo aceptamos con deportividad y ya está».



Sansone apunta al Milan

Además de Rodrigo, también podrían marcharse este verano Roberto Soriano y Nicola Sansone (con contrato hasta 2021), este último tentado por el Milan, además de Denis Cheryshev (2021), quien también ha comunicado su intención de cambiar de aires. El que no ha comunicado nada pero cuyo nombre aparece todos los veranos en la agenda de varios clubes es el de Samu Castillejo (2020) y, por lo tanto, habrá que esperar a ver si algún club se decide a pagar los 30 millones a los que asciende su cláusula de rescisión.

Con Roger Martínez como futbolista del Villarreal a todos los efectos, los otros dos que podrían cerrar su renovación con el Villarreal esta semana son los veteranos Antonio Rukavina y Daniele Bonera (acaban contrato el 30 de junio), mientras que la intención de la entidad como ya se ha dicho en múltiples ocasiones es lograr el traspaso de Carlos Bacca y dar continuidad en el plantel a un jugador que ha ofrecido un gran rendimiento en la presente temporada.

En el apartado de llegadas, el primer nombre propio es el de Gerard Moreno, quien tiene un acuerdo ya cerrado con el Villarreal y cuyo fichaje podría anunciarse esta misma semana. El que también parece que se acerca al submarino en una segunda etapa al igual que Gerard Moreno es Santi Cazorla, quien podría realizar la pretemporada a las órdenes de Calleja y, en función de su recuperación (debido a una lesión de tobillo sufrida en 2013 ha pasado ocho veces por el quirófano y ha sufrido una infección), incluso podría fichar por el cuadro villarrealense.

Sobre este asunto, Roig avanzó que «Santi Cazorla es una persona muy querida en el Villarreal, creció aquí y se fue casi obligado porque las necesidades obligaron a su salida. Es una persona muy querida, con una situación muy especial por su lesión de la que se está recuperando», dijo Roig, quien admitió que «tiene las puertas abiertas para todo en lo que podamos ayudarle y tener una buena relación. Ya se verá lo que sucede en el futuro».