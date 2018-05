El certamen Cítric de Torreblanca se internacionaliza

El certamen de arte urbano Cítric de Torreblanca cuenta desde esta semana con su primera obra internacional. La artista rusa Julia Volchkova ha pintado un mural en la calle Azorín en la que ha sido su primera intervención en Europa. Este evento dedicado al muralismo suma ya más de veinte obras desde que arrancó en noviembre de 2015. Cítric está promovido por la Concejalía de Cultura con el patrocinio de la empresa local Infertosa y la colaboración del Museo Inacabado de Arte Urbano (Miau) de Fanzara.

«He trabajado en festivales grandes y muchos de ellos que no tienen una organización tan buena como esta. He aprovechado mi estancia en Torreblanca para ver las obras de Cítric y hay murales muy buenos», explicó Julia Volchkova, quien añadió que "«la gente es muy acogedora. Me he sentido muy cómoda aquí. He estado en muchas ciudades grandes, pero creo que la esencia y cultura de un país se encuentra en los pueblos pequeños».

Julia Volchkova ha pintado en países como México, Dubai, Malasia o Australia, pero nunca antes lo había hecho en España. De hecho, la de Torreblanca es su primera obra realizada en Europa. La semana estará en Italia. Esta artista rusa vive en Tailandia. Allí conoció a la chica que le sirvió de modelo para el mural de Torreblanca. «Es mi musa. Le hice unas fotos y a partir de ahí hice el boceto para poder hacer el mural. Esta es la segunda vez que la dibujo, aunque en distintos formatos», indicó.