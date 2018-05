«El Villarreal es un club que me lo ha dado todo»

Rodrigo Hernández no quería que su marcha del Villarreal se limitara a un comunicado y ayer quiso despedirse «como se merece» del club en el que ha militado las últimas cinco temporadas. «Este club me ha convertido en el jugador que soy hoy en día y en una buena persona. Vine a la residencia hace cinco años y, aunque los inicios no fueron fáciles, ha sido un aprendizaje continuo. Me gustaría que me recordaran por cómo he sido, por los valores que este club me ha inculcado y que siempre transmite», comenzó diciendo el centrocampista antes de poner rumbo a Madrid. «Siempre llevaré al Villarreal en mi corazón porque aquí he pasado los mejores años de mi vida y porque es un club único», añadió el joven futbolista, quien ha protagonizado una progresión meteórica en las filas de la entidad villarrealense.

Durante su comparecencia, Rodrigo quiso agradecer a la afición el cariño que le ha dado en todo este tiempo – «desde que me empezaron a conocer he sentido su cariño, un cariño cercano, y tenía la sensación de haber aterrizado en una familia, en un club que trata a las personas y no a los jugadores», dijo al respecto–. También a los compañeros, quienes le ha ayudado «a ser más que el jugador la persona» y, sobre todo, a la directiva: «Siempre he notado un cariño y un trato especial por su parte. Han respetado siempre mis decisiones y yo las suyas, y es algo que agradezco», apuntó el centrocampista madrileño, quien se ha comprometido con el Atlético de Madrid para las próximas cinco temporadas y contará con una cláusula de rescisión de unos 100 millones de euros. Rodri regres así al club del que salió hace ya algunos años, pero vuelve hecho uno de los mejores centrocampistas españoles y con un futuro más que prometedor.

Antes de poner rumbo a la capital de España, donde en los próximos días se concentrará con la selección española para ayudar al equipo en la preparación del Mundial de Rusia, participó en una rueda de prensa diferente con alumnos del Colegio Rural Agrupado Els Ports de Forcall. Estos conocieron el coliseo del submarino y pudieron hacer sus preguntas al centrocampista madrileño. Además, Rodrigo les firmó postales suyas a los alumnos del centro educativo de Forcall. Como colofón, el centrocampista amarillo se hizo una fotografía de grupo.

«Venir al Villarreal es, sin duda, la mejor decisión que he tomado en mi vida», concluyó.