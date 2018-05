Cristian: «Este partido lo recordaré siempre»

Cristian Herrera fue el gran protagonista del triunfo del Castellón sobre el Tropezón. El atacante gerundense recuperó el olfato goleador en el mejor momento, y firmó un triplete que decantó la primera eliminatoria de la promoción de ascenso. «Antes no querían entrar y hoy (por ayer) han venido de golpe tres goles. He recibido el cariño de todo el mundo y los tres goles y el partido los voy a recordar siempre». El punta orellut aseguró que los suyos fueron «justos vencedores».

«Sabíamos que iban a venir a esperar. Nosotros fuimos a por la victoria desde el principio. Luego hemos sabido sufrir sus buenos momentos. Esto es play-off y hay que sudar para ganar», explicó Cristian, que fue novedosamente suplente. «A nadie le gusta no jugar», dijo, «pero hay que tomárselo como me lo he tomado, con buen talante, y estar preparado para salir y ayudar. Tenemos una plantilla amplia y juegue quien juegue seguro que va a aportar».

«Nosotros somos lo que tomamos las decisiones», dijo por su parte el entrenador Sergi Escobar, «y nos ha salido bien», comentó en referencia a la suplencia de Herrera. «Hemos llevado el peso del partido», comentó, «frente a un equipo en repliegue intensivo, con cinco defensas, y ocho o nueve por detrás del balón no es fácil entrar. Buscamos situaciones de dos contra uno o tres contra dos en banda, como trabajamos durante la semana. En una jugada así Cubillas ha hecho un golazo, y luego en una acción desafortunada nos han empatado, pero este Castellón siempre se levanta, como hizo también fuera de casa. Este equipo tiene mucho corazón y nos quedan cuatro partidos para conseguir el sueño (del ascenso)».

Escobar tuvo palabras de agradecimiento a la afición. «Ha sido un día de mucha pasión, desde la llegada hasta el final, y nos vamos muy contentos».

La otra cara

Una lectura distinta realizó Geli, el entrenador del Tropezón. «El Castellón iba a salir al ataque y debíamos aguantar los primeros 45 minutos. Nos han marcado el primero en el 47 y medio cuando había dado solo un minuto de añadido. También nos han anulado un gol clarísimo. La segunda parte ha sido nuestra, hemos hecho un gol pero en una jugada tonta nos han vuelto a marcar. Tuvimos ocasiones y la eliminatoria ha sido muy igualada», comentó.