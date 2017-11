Sin más especialidades médicas para Cheste y Chiva

La Conselleria de Sanidad celebró ayer la inauguración oficial del servicio de cuatro nuevas especialidades médicas en el centro de salud de Buñol para los vecinos de la Hoya. Sin embargo, no se trató de un día de celebraciones para los otros dos municipios más grandes de la comarca: Cheste y Chiva, que no acudieron a la cita –en la que sí estuvieron representantes de Buñol, Turís, Macastre, Yátova o Alborache, entre otros– como protesta a que se haya centralizado esta nueva oferta en Buñol y no se haya repartido en sus localidades, tal y como se había comprometido en su día la administración autonómica.

Después de años de lucha, encabezada por la Plataforma Pro Hospital Comarcal, la conselleria y el Departamento de Salud de Manises –del que depende esta zona– anunciaron este verano la implantación de cuatro nuevas especialidades en el centro de salud de Buñol. Dermatología, Ginecología, Oftalmología y Otorrinolaringología se sumaron durante el mes de octubre a las especialidades de Salud Mental, Radiología, Odontopediatría, Salud Sexual y Reproductiva, Unidad de Aparato Locomotor y Unidad de Hospital a Domicilio, que ya ofertaba la instalación buñolera.

Sin embargo, el hecho de que toda la nueva oferta haya ido a parar a Buñol no ha sentado nada bien ni en Cheste ni en Chiva. El alcalde de Cheste, el socialista José Morell, explicó que la ausencia de su consistorio en la inauguración se debía a que «no teníamos nada que celebrar», y reprochó a la administración autonómica que no haya explicado los motivos por los que la nueva oferta de servicios ha ido a parar por completo a Buñol. Asimismo, aunque recalcó que hoy en día «la situación está un poco mejor que con el PP», lamentó «la falta de comunicación» por parte de la administración autonómica.

Mientras, el Ayuntamiento de Chiva, con Compromís al frente, emitió un comunicado en el que anunciaba su ausencia del acto «para evidenciar el malestar y la crítica a la Conselleria de Sanidad por el incunplimiento de la promesa realizada por sus máximos responsables».