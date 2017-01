Denuncian falta de empatía de la policía al atender a las víctimas de violencia machista

Una «falta de empatía» con las víctimas de violencia machista por parte de los mandos policiales en Valencia. Eso es lo que denuncia la Federación de Igualdad y Conciliación del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que hoy trasladará esta problemática al secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez. Su objetivo es conseguir la creación de una oficina de denuncias especializada en violencia de género integrada en la Unidad de Atención a la Familia (UFAM) que atienda a las víctimas las 24 horas al día y que esté formada por personal voluntario, especialmente sensibilizado y específicamente formado.

Actualmente, según expone el sindicato policial, cuando una víctima de violencia doméstica quiere poner una denuncia en Valencia es atendida en las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) de las comisarías de distrito. Es decir, en las mimas dependencias y por el mismo personal que atiende las denuncias por hechos comunes. Esto implica que en muchas comisarías, como Abastos, Marítimo, Centro, Exposición, «la víctima tenga que presentarse en comisaría y confesar su problema al policía de Seguridad en presencia del resto de denunciantes», lamenta el SUP. «En todas las comisarías, la víctima debe esperar a la asistencia letrada (cuando se acoge a este derecho) en presencia del resto de denunciantes, ante el continuo trasiego de policías e incluso de detenidos», añade el colectivo.

El personal encargado de tomar la denuncia está formado en la confección de atestados, elaboración de la valoración de riesgo y de la orden de protección pero no lo está en el ciclo de la violencia o en perspectiva de género. Dicho personal no está necesariamente sensibilizado con lo que supone ser víctima de violencia machista, defiende el sindicato. En su opinión, dado que una denuncia por violencia de género lleva de dos a cuatro horas, las oficinas de denuncias se colapsan y esto hace que las denuncias en esta materia «no sean bien recibidas»

«Cuando las víctimas tienen dudas sobre si presentar denuncia o no, no encuentran personal especializado que les asesore ni el ambiente propicio para acogerla, es decir, la situación idónea para decidir no denunciar», señala el SUP.

Un gesto político a medias

Hace un año y medio se crearon las Unidades de Atención a la Familia, que en la mayoría de casos implicó la unificación del anterior Servicio de Atención a al Familia con los grupos de menores y de agresiones sexuales. Pero, según el SUP, no hubo mayor dotación de personal ni de medios por lo general. «Desde el mismo día de su creación las UFAM están infradotadas de personal. En el SUP Valencia estamos convencidos de que la negativa a la creación de esta oficina especializada obedece a la mismas causas que hacen que las UFAM de toda España estén bajo mínimos, la violencia de género está en todas las agendas de los mandos policiales y sus superiores políticos pero sólo en aras de la corrección política, en ningún caso porque sientan empatía hacia las víctimas», subrayan los responsables del Sindicato Unificado de Policía en Valencia. Hoy confían en desbloquear la situación con la implicación de la Generalitat.