La Mesa d'Entitats pide un plan de acción en invierno y no «parches»

La Mesa d´Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants se reunió ayer para abordar la operación especial por el frío en la ciudad de Valencia. Las más de veinte asociaciones que estuvieron presentes piden al consistorio más medidas durante estos meses del año, y no lo que consideran que son «parches» que no solucionan la situación de las personas sin techo de la ciudad, unas 400 en total.

Rosario Polito explicó ayer, tras la reunión, que las asociaciones acordaron pedir al Ayuntamiento de Valencia un «plan de estrategia local». Se trata de un protocolo «que recoja la realidad de la calle y las personas sin hogar en situación de emergencia». Los voluntarios y activistas reclaman un plan que se ponga en marcha siempre «automáticamente» al empezar el invierno, «no solo en diciembre y en enero o en olas de frío», y «más canales de diálogo» con el consistorio para elaborarlo.

Asimismo, también piden «albergues de baja exigencia», ya que no es que muchas personas que duermen en la calle no quieran ir a los albergues «es que muchas veces no cumplen las condiciones». Por ejemplo, no pueden acceder quienes sufren algún tipo de dependencia (alcohol, drogas...) o las personas acompañadas de mascotas. Por esto, piden que a ellos también se les garantice su «derecho a dormir bajo un techo» y se les ofrezca alojamiento.

Por otro lado, la Mesa d´Entitats ve necesario que la Policía Local tenga un protocolo de actuación para estos casos –con rondas habituales–, y que se habilite un número de teléfono en el que la ciudadanía pueda comunicar qué personas viven en la calle y necesitan asistencia.