Puig: "La Generalitat jamás va a volver a meter las manos en los clubes de fútbol"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha sido hoy el invitado del programa 'Los desayunos de TVE', donde ha analizado la actualidad de la Comunitat Valenciana, respondiendo a preguntas como la financiación autonómica, la crisis del PSOE y la complicada situación institucional y deportiva que está atravesando el Valencia CF.

Ante la difícil situación del conjunto valencianista y sobre el dueño del Valencia, Puig ha señalado que "aunque la figura de Peter Lim haya generado mucha polémica es lo que finalmente se decidió". El jefe del Consell ha matizado que "nunca más la Generalitat se va a meter en asuntos futbolísticos, porque ahora tenemos a dos clubes, tanto el Elche como el Hércules, que están atravesando una situación difícil".

FINANCIACIÓN

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este jueves la necesidad de que exista "armonización fiscal" en España. Asimismo, ha destacado que "el motor público de la Comunitat Valenciana está gripado porque no tenemos ni la suficiente inversión, ni la suficiente financiación".

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, Ximo Puig ha destacado que hay que ver si ciertos impuestos, como el de Sucesiones o el de Patrimonio, "tienen que tener un carácter autonómico o no", para evitar que se produzcan "asimetrías" dentro del propio Estado.

En este sentido, ha subrayado que debe existir "cierta armonización fiscal en España", aunque "esto no quiere decir que no haya corresponsabilidad fiscal y no haya capacidad de decisión en cada sitio". Además, ha señalado que se debe partir de "cierta equidad" en cuanto a la financiación autonómica.

Sobre este tema, el jefe del Consell ha criticado el "desfase" que existe actualmente. En el caso de la Comunitat ha indicado que actualmente tiene "12 puntos menos de renta per capita"

"El motor privado está funcionando, porque tenemos un tejido empresarial potente, pero el motor público está gripado porque no tenemos ni las suficientes inversiones, que nunca han alcanzado la media nacional, ni la suficiente financiación", ha manifestado.

En opinión de Ximo Puig, "no se trata de estar siempre en el debate victimista ni de hacer una guerra entre comunidades", pero "hay que partir de la situación real y saber que si queremos mantener el estado de bienestar tenemos que jerarquizar las políticas y no las instituciones".

Inquirido por qué la Comunitat no gasta menos de modo que la armonización fiscal que reclama se haga a la baja, Puig ha hecho hincapié en que hay que "hacer un equilibrio entre ingresos y gastos", pero en el caso de la Comunitat "tenemos una deuda de 43.000 millones de euros, lo que afecta a la propia acción presupuestaria". Así, ha explicado que el 25 por ciento de los ingresos "los tenemos que gastar en pagar deuda".