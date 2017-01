Critican el recorte en los programas de acogida

Más de dos meses de espera para reunirse con Mónica Oltra. La Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants asegura que lleva más de 60 días esperando ser recibidos por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Las entidades que forman parte de la plataforma denuncian que los inmigrantes «han perdido derechos en la Comunitat Valenciana» y por eso pidieron «cita» para reunirse con Mónica Oltra. No obstante, afirman que aún no han sido recibidos por la vicepresidenta y que recientemente unas fuentes de la conselleria les afirmaron que la petición no constaba, mientras que otras ya daban la reunión por realizada.

La Mesa d'Entitats denuncia el «retraso de los pagos» de los programas que más de 50 asociaciones llevan a cabo en materia de acogida de inmigrantes. El importe correspondiente a 2016 llegó el 30 de diciembre, aseguran, por lo que son las entidades las que deben hacer frente a los gastos durante todo el año, explica Txema Toribio, uno de los portavoces de la mesa.

Además, las entidades también quieren conocer el motivo por el que el presupuesto destinado a los programas de acogida se han visto «recortados a la mitad» en 2017.

«Hemos visto que los fondos para el retorno voluntario de inmigrantes aumentan mientras que baja el de los programas de acogida. La Generalitat debería encargarse de la integración y acogida, no del retorno que son competencias del Estado», apuntan.

Las asociaciones lamentan que muchos inmigrantes «se van a quedar sin ayuda», ya que las ONG deberán reducir los servicios que prestan, como los pisos de acogida, la asistencia jurídica o la atención psicológica.

También quieren trasladar a Mónica Oltra la necesidad de aumentar las plazas de albergues para inmigrantes o que se abran más canales «de interlocución y participación», por ejemplo, a la hora de elaborar los presupuestos.

«Esperamos que esta semana se solucione y nos reciban, porque nos parece extraño», manifiesta Toribio, aunque añade: «sabemos que los presupuestos están cerrados, pero queremos trasladar que los migrantes han perdido derechos». Además, consideran contradictorio el «discurso de la acogida de refugiados mientras aumentan los fondos para el retorno».