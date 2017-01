El 95% de los valencianos cree que la justicia no funciona bien

El 95% de los ciudadanos considera que la justicia no funciona bien, según una encuesta elaborada por la Federación de Asociaciones de vecinos, la Universitat de València, la Unión de Consumidores, Avacu y la Universitat de València. La consulta ciudadana a un total de 433 encuestados ha sido fruto del trabajo de la Plataforma para la mejora del servicio de la Justicia creada hace un año entre vecinos, entidades de consumidores y el presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de Rosa.

El problema, según han desvelado en rueda de prensa los responsables del estudio, es que la justicia no se percibe como un servicio público. El 83% de los encuestados hablan desde la experiencia directa porque han tenido que recurrir a la justicia para resolver alguna cuestión. De ahí que uno de cada seis encuestados no identifica la justicia como un servicio público como la sanidad o la educación y uno de cada tres considera que no recibe el mismo trato que cuando acude a ser atendido a otro servicio público.

Los ciudadanos también reclaman que se potencie la mediación como alternativa judicial y considera que el Gobierno debería destinar más recursos a la administración de justicia, ya que consideran que no funciona bien por la falta de medios y reclaman una mayor pedagogía, mejor comunicación y mejor atención al ciudadano, ampliar horarios a la tarde o los sábados y una mayor empatía hacia el ciudadano, según han explicado en rueda de prensa el presidente de la Audiencia de Valencia, Fernando de Rosa, y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, Martia José Broseta.