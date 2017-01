Agentes medioambientales se enfrentan a los furtivos armados con «lápiz y papel»

«Los Agentes Medioambientales necesitamos algo más que gestos y buenas palabras». Así se manifestaba ayer un portavoz de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunitat Valenciana (Apamcv) tras agradecer el respaldo de las instituciones a raíz del asesinato de dos agentes rurales en Cataluña.

El colectivo considera «triste» tener que penar la muerte de estos dos agentes para quienes «han tenido que pelear con el gobierno central», por mantener su condición de agente de la autoridad y defender «día a día» sus competencias, en sus respectivas comunidades autónomas.

«El pasado sábado murieron asesinados dos compañeros nuestros, Agents Rurals en Lleida, mientras realizaban un rutinario servicio de caza. Es tremendo pensar que dos compañeros, simplemente por realizar su trabajo no volvieran a sus casas. Condenamos el brutal asesinato y reiteramos nuestro total apoyo a los compañeros de Catalunya y a las familias de David y de Xavier», afirmaron las fuentes.

Agradecimiento insuficiente

«Es de agradecer el acto en recuerdo a las víctimas celebrado en la puerta de la conselleria, al que asistieron la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, y la Vicepresidenta del Consell Mónica Oltra. También son de agradecer las palabras del Secretario Autonómico de Medio Ambiente Juliá Álvaro, en su twitter, pero los agentes medioambientales necesitamos algo más que gestos y buenas palabras», aseguran en una nota remitida a Levante-EMV.

En la Comunitat Valenciana, durante años «han obviado y ninguneado nuestras funciones. Y esto ha cambiado muy poco con el Gobierno a la valenciana», añaden. «¿Sabe la ciudadanía quienes somos los agentes medioambientales, de quién dependemos? ¿qué funciones desempeñamos cada día y en qué condiciones de seguridad?», se pregunta un portavoz de esta asociación. «Hasta hemos desaparecido de la web oficial sin saber los motivos», lamentan.

«La dejadez de la administración, la falta de medios y la precariedad con la que los agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana realizamos diariamente el trabajo, sería larga de contar. Incluso las reformas propuestas que no cuestan dinero se resisten a ponerlas en marcha. Parece que no interesa ni lo que hacemos», denuncian.

«Hablando de caza –explican– no hay servicios de caza organizados, éstos no son obligatorios y tampoco los hacemos en parejas. No disponemos de ningún elemento de seguridad, balizas reflectantes, rotativos, etc. En definitiva, que nos enfrentamos a cazadores armados, a veces en solitario, con un chaleco reflectante, un boli y un papel, sin protocolos ni medidas de seguridad».

Aseguran que las «amenazas y agresiones de todo tipo van en aumento en todas las CC AA y también en la Comunitat Valenciana, y no solo en los servicios de caza. Por lo tanto, añaden que «hay que abordar este asunto de la seguridad cuanto antes, empezando por cumplir la Leyes y las sentencias en materia de seguridad».

«Después de muchas reuniones», los agentes medioambientales declaran estar «cansados de buenas palabras e intenciones» y le preguntan a su conselleria, «si tiene un proyecto claro para este colectivo con vocación de servicio al ciudadano y al medio ambiente o si, por el contrario, su proyecto continúa siendo la creación de una administración medioambiental paralela».