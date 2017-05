Una acusada: «Enchufada, para que me entienda toda la sala»

? Once de los veinticuatro procesados en el caso Emarsa adminitieron ayer ante el tribunal los hechos por los que se les acusa, entre ellos casos de enchufismo o haber falsificado facturas para cobrar por servicios no prestados y posteriormente repartirse el dinero con los responsables de la depuradora de Pinedo. Se trata de Santos Peral Martín, Ignacio Martínez Maiques, Luis Botella de las Heras, Ana María Ríos Solaz, Leonor Moreno Esteve, Vicente Andrés Tomás Benlloch, Antonio Arnal Llorens, Juan Manuel García García y Jose Ramón Cuesta Anguix. Ana María Ríos afirmó que llegó a ser asesora de la empresa pública Emarsa por recomendación del entonces presidente, Enrique Crespo, que también fue alcalde de Manises. «Enchufada, para que me entienda toda la sala», apostilló Ríos, quien explicó que llegó a Emarsa tras trabajar para el Ayuntamiento de Manises. Un caso similar ha relatado Leonor Moreno, que ejerció como coordinadora de la Casa de la Cultura de Manises hasta que, Enrique Crespo la sustituyó por su hermano.