Marzà «No podemos doblar una oferta que ya cubre la pública»

? El conseller de Educación, Vicent Marzà, señala on respecto a la supresión de 30 unidades concertadas de 1º de Bachillerato que «no son necesarias» porque «ya se están cubriendo esas plazas desde la escuela pública» y no se puede «doblar los recursos de una oferta que ya existe». Según Marzà las supresiones en esta etapa postobligatoria se han llevado a cabo porque «ha acabado el contrato con la concertada y hemos determinado qué necesidades de contratación de centros privados hay para que la oferta sea suficiente». «Todos los alumnos que (este curso) están en 1º continuarán en 2º con el concierto, por lo que no hay ningún cambio de condiciones en la gente ya inscrita».