El Gobierno aprueba la bajada de tasas de los másteres universitarios

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, comunicó ayer a los rectores de las universidades públicas que el proyecto de Presupuestos del Estado para 2017 prevé una bajada de las matrículas para los másteres no habilitantes.



Así se lo ha transmitido en la reunión del Consejo de Universidades, donde ha asegurado que las cuentas generales de 2017 van a permitir a las autonomías disminuir la horquilla de precio que los estudiantes pagan por los másteres no habilitantes, de tal manera que se podrán igualar con los precios de los másteres que habilitan para ejercer una profesión y de los grados, «consiguiendo -según un comunicado del ministerio- hacer reversibles la mayor parte de las medidas del Real Decreto-ley 14/2012» de recortes en la educación



Méndez de Vigo ha asegurado que esta medida es «uno de los primeros hitos de este diálogo continuado y del trabajo conjunto entre instituciones con el fin común de la mejora de la universidad».



Los alumnos de másteres no habilitantes pagan unas tasas de entre el 40 y el 50% del coste de la enseñanza. Con esta medida, se va a permitir a las autonomías bajar la horquilla y situarla entre el 15 y el 50%, de tal manera que el precio de los másteres no habilitantes se podría igualar al de los habilitantes (que tienen una horquilla entre el 15-25 %) y al de los grados (que tienen una horquilla entre el 15-25 %). «Además, si nos fijamos en la segunda matrícula la tasa mínima es el 30 % del coste. Antes el mínimo era el 65 % de los costes del título universitario de máster no habilitante», añade el ministro.



La Generalitat del PP situó los precios de las universidades públicas valencianas como los cuartos más caros de España, situación que no ha revertido el Consell del Botànic tras dos años en el poder. El actual ejecutivo alude a la infrafinanciación de la Comunitat para no bajar las tasas, ya que reducirlas supone tener que aumentar las subvención a las universidades.



En la misma línea de revertir los recortes, el ministro ha explicado a los rectores que «tras intensas negociaciones con el Ministerio de Hacienda y Función Pública», el Gobierno va a presentar una enmienda parcial a los Presupuestos Generales de 2017, « con el objetivo de paliar las restricciones sufridas por la Universidad en materia de oferta de empleo público».



En este sentido, la enmienda se encaminará a que las plazas de profesores contratados doctores que queden vacantes como consecuencia de un concurso oposición a profesores Titulares de Universidad, se podrán ofertar y no consumirán tasa de reposición. Esta es una reivindicación que han reiterado con insistencia los rectores desde el decreto de 2012



Por ello, Méndez de Vigo ha «confiado» en que las cuentas del Gobierno para 2017 puedan salir adelante en las próximas semanas «de tal manera que se pueda ejecutar esta importante medida». Junto a ello, ha recordado que este proyecto de presupuestos incluye la tasa de reposición al 100 % para los docentes universitarios de los cuerpos de catedráticos, de profesores Titulares de Universidad y, por primera vez, de Profesores Contratados Doctores.