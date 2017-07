Sixto pide al Gobierno que trabaje para atajar el fenómeno de las infradenuncias ante ataques xenófobos

El diputado de EUPV en el Congreso, Ricardo Sixto, ha criticado la pasividad del Gobierno central a la hora de poner en marcha verdaderas políticas destinadas a frenar el incremento de actos xenófobos en nuestra sociedad. A raíz del ataque a una pareja homosexual el pasado sábado en Picassent, Sixto ha indicado que, en contra de los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, los delitos de odio por orientación sexual siguen una tendencia a la alza. "Entidades como 'Movimiento contra la Intolerancia' o el propio 'Observatorio Valenciano' aseguran que no son cifras reales debido a que solo constan las denuncias presentadas ante la Policía Nacional o Guardia Civil, pero no hay constancia de las presentadas en Fiscalía o en los juzgados, sin olvidar que no todas las agresiones son denunciadas", ha explicado el dirigente de la formación de izquierdas.

De hecho, Ricardo Sixto ha recordado que el pasado mes de febrero ya advirtió en la Comisión de Interior al titular de esta cartera, Ignacio Zoido, que "estamos ante un desfase total y absoluto" entre las cifras oficiales que se manejan y las que proporcionan los observatorios del propio colectivo. El diputado, durante la comparecencia en sede parlamentaria del ministro apuntó el alarmante incremento del número de delitos, no tanto de los números que maneja sino sobre todo de los registrados en los observatorios de la actividad delincuencial de odio contra el colectivo LGTBI que se han puesto en marcha.

"A esto hay que añadir, -ha continuado- las conclusiones del informe Raxen, presentado recientemente por 'Movimiento contra la Intolerancia', el cual alerta del crecimiento en 2016 del 'discurso de odio' y del avance de la xenofobia y constata una elevada preocupación de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos por el auge de movimientos extremistas y partidos que hacen propaganda racista, xenófoba antisemita e islamofóbica, para impulsar la destrucción de los valores democráticos".

Ante estas conclusiones, el diputado valenciano planteó una serie de preguntas a la Mesa del Congreso respecto a las medidas a tomar para estimular las denuncias y apoyar a las víctimas de delitos de odio. "La única respuesta que hemos obtenido se refiere a una enumeración de los objetivos del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico y a recordarnos el contenido del artículo 14 de la Constitución Española", ha manifestado Sixto, quien ha añadido que, por tanto, "esto confirma nuestra sospecha y que no es otra que el Gobierno central no pretende destinar ni un sólo euros a políticas que tengan como destino el fomentar la denuncia de estas agresiones".

"¿Cuántas agresiones más son necesarias para que se pongan en marcha políticas activas para atajar los delitos de odio?", se ha preguntado Sixto, quien ha recordado que no se trata de un tema nuevo sino que ya llevamos años reclamando medidas reales para frenar estas agresiones", ha concluido