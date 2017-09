El TSJ no suspende el currículo de Primaria

El Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJ) ha rechazado suspender cautelarmente el decreto del Consell sobre la ordenación general de Educación Primaria en lo relativo a la asignatura de religión. Esta petición había sido formulada por la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (Aprec), que considera que el nuevo decreto del Consell supone la reducción del 50 % del horario de la asignatura de religión.

La sala expone que sobre el fondo de esta cuestión ya se han pronunciado los diferentes tribunales de Aragón, Castilla y León y Extremadura en «sentidos diferentes», por lo que admite que se deberá ajustar a la doctrina que dicte el Supremo cuando resuelva esta controversia. De momento, expone que no encuentra motivos para una suspensión cautelar.

Esta denegación llega después de que el TSJ ya rechazara la cautelarísima hace diez días.

El decreto 88/2017 del 7 de julio permite a los colegios reducir una hora y 45 minutos la carga de cinco horas y media semanales de las asignaturas no troncales (Religión, Educación Física y Artística) para reforzar otras materias o realizar proyectos de innovación. No obstante, no obliga a modificar obligatoriamente las horas de Religión, ya que se pueden ampliar en detrimento de Educación física y/o artística.