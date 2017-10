El PP ataca la ley de plurilingüismo por no respetar los derechos de quienes hablan castellano

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, subrayó ayer que se opondrá «a todo lo que sea contrario a la libertad» advirtió de que la nueva Proposición de Ley de Plurilingüismo del tripartirto «no respeta a las personas ni los territorios» en tanto que «impone que un 25% de las asignaturas se den en valenciano, llegando en la mayoría de los casos al 50 % y pudiendo llegar hasta el 65 % en Primaria».

Sostiene que la nueva norma presentada por PSPV, Compromis y Podem «es la copia del modelo catalán, porque los padres pierden el derecho a elegir la lengua vehicular de sus hijos y ya no se consulta a las familias y porque no respeta los derechos de las zonas castellanohablantes». Además, incide, la propuesta no deja crecer «bajo ningún concepto el inglés» por encima de un 25 % del total del tiempo escolar y limita el inglés al 10 % en Primaria

Defiende que la elección de la lengua vehicular por parte de las familias es un derecho constitucional al tiempo que ha puesto en valor que el Estatut recoge que ambas lenguas son oficiales de la Comunitat y que «todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos».

Se trata, ha destacado Isabel Bonig «de un derecho, no de una obligación» por lo tanto «no podemos caer en convertir los derechos en obligaciones, los valencianos, los alicantinos y los castellonenses tenemos derecho a usar o recibir la enseñanza en la lengua que elijamos».