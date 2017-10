El PIB valenciano sube en 2.500 millones

Madrid y la Comunitat Valenciana están siendo las dos autonomías más beneficiadas por la pérdida de riqueza que conlleva para Cataluña el traslado de sede social y fiscal de sus empresas más señeras.

En concreto, el PIB valenciano ha aumentado en algo más de 2.500 millones de euros como consecuencia del cambio de domicilio de CaixaBank, que pasa a estar en el histórico edificio del Banco de València e el cap i casal, y del Banc Sabadell, que se ubica en la antigua sede de la CAM en Alicante. El cálculo ha sido elaborado por David Veredas, profesor de Mercados Financieros de la escuela de negocios belga Vlerick, según publicaba ayer el diario económico Cinco Días.

Para concretar sus datos, Veredas ha tomado en consideración el resultado financiero antes de impuestos de cada empresa, una magnitud que, en su opinión, "puede tomarse como equivalente a la creación de riqueza que suponen esas compañías para la región donde están domiciliadas".

El citado rotativo contrastó esos datos con la Comisión Europea, que aseguró que Eurostat utiliza una metodología más compleja, aunque admitió que las cifras de Veredas apuntan en la dirección correcta. El profesor de la Vlerick Business School cifra el impacto en la Comunitat Valenciana como la suma de los 1.538 millones de euros que aporta CaixaBank y los 1.019 del Sabadell.

En su informe sitúa a la Comunitat Valenciana como la más beneficiada, con casi el doble de aportación al PIB que Madrid (1.200 millones).

No obstante, hay que tener en cuenta que el análisis se efectuó antes de conocerse el traslado a la capital de España de otras muchas empresas catalanas, como Abertis (1.316 millones), Colonial (664) o Planeta (355), con lo que Madrid pasa a ocupar la primera posición.

No solo en este particular escalafón. David Veredas, como queda dicho, no ha contabilizado las compañías catalanas fugadas en estos últimos días, pero, aún así, sus cálculos ponen de relieve que Cataluña ha perdido el primer lugar en cuanto a contribución al PIB español.

El citado profesor cuantificó la pérdida en 3.700 millones en ese momento. Esa reducción implica que el peso de esa autonomía en el PIB nacional ha bajado del 19,02 % al 18,68 %, mientras que Madrid sube del 18,92 % al 19,03 %.



Turismo

Por otro lado, Veredas aseguró al citado diario que su análisis no toma en cuenta las posibles consecuencias negativas para el PIB catalán de una potencial caída del turismo en Cataluña o de la cancelación de eventos y conferencias internacionales en Barcelona, que el profesor de la escuela de negocios belga concluye que contribuirían a reducir el PIB catalán.