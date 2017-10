El PPCV no da tregua e insiste en criticar al Consell

El PPCV denunció ayer que el Consell del Botànic reclama al Gobierno central más fondos mientras en dos ejercicios «ha dejado de ejecutar inversiones por 550 millones de euros» y otros 1.253 millones de gasto corriente. El dato lo dieron a conocer en Alzira la vicesecretaria general, Elena Bastidas, y la vicesecretaria de Política Social, Mª José Catalá, en la primera rueda de prensa para defender la postura del PP sobre el nuevo modelo de financiación. Una gira que arrancó el mismo día que Montoro mostraba a Puig espirítu de diálogo.

Catalá reclamó a Puig «que ponga a su Consell a trabajar y ejecute los presupuestos» ya que, según dijo, «pedir y luego no ejecutar es hacer demagogia»; emplazó al «president» a que «pida con lealtad» en el proceso de revisión del modelo de financiación ya que, incidió, la Comunitat Valenciana no puede asumir el «discurso rupturista de España nos roba». Bastidas recordó que el actual fue aprobado por el Gobierno de Zapatero (PSOE) y lo definió como «la mayor traición» al pueblo valenciano y «la mayor injusticia después de la abolición de los fueros».

Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, reiteró que no acudirá a la manifestación contra la infrafinanciación porque la política actual necesita prudencia, sosiego y altura de miras.

Por su parte, el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, no tiene aún decidido si acudirá a la protesta del 18 de noviembre. El pasado domingo, el vicepresidente de la patronal española CEOE, José Vicente González, respondió a Levante-EMV que él sí acudirá.