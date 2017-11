La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi se reúne con Daría Tarrádez

Tras la aprobación de la Nueva Ley del Taxi de la Comunidad Valenciana, la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi sigue trabajando para conseguir que los compañeros afectados por la nueva normativa puedan recibir ayudas para adaptar sus vehículos y no pierdan sus puestos de trabajo. En esta ocasión, miembros de la Plataforma con su presidenta, Isabel Segura, a la cabeza se han reunido con la directora general de Relaciones con la Unión Europea, Daría Tarrádez, para transmitirle la delicada situación de cientos de taxistas y solicitarle que las ayudas de Bruselas lleguen al sector.

A lo largo de la reunión, Isabel Segura ha querido conocer de primera mano los fondos europeos destinados a la Comunitat en materia de movilidad, vehículos adaptados o adaptación energética, entre otros, para poderlos solicitar y así reducir el gasto que los taxistas con más de una licencia van a tener que realizar en menos de seis meses para convertir sus vehículos en adaptados para personas con capacidad de movilidad reducida.

Tal y como afirmó la Presidenta de la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi, "al sector nunca le han llegado las ayudas de la Unión Europea y creemos que ahora son imprescindibles para poder cumplir con las normas marcadas por Bruselas". "Sin subvenciones no vamos a poder ayudar a la Administración Autonómica a cumplir con la normativa europea de alcanzar el 5% de vehículos adaptados, porque la mayoría no disponemos del dinero necesario para poder adaptar los taxis, estamos hipotecados de por vida para pagar nuestras licencias que compramos con mucho sacrificio, de forma legal y pagar nuestros coches híbridos que no tienen más de 2 ó 3 años y que ahora ya no van a servir. El coste para adaptar un taxi es excesivo e inasumible", concluyó Isabel Segura.

Por su parte, la directora general de relaciones con la Unión Europea, Daría Terrádez, aseguró a los miembros de la Plataforma que trasladará esta solicitud a la Comisión Europea, para ver la posibilidad de que el sector del taxi pueda presentar sus proyectos para poder optar a estos fondos.

Asimismo, Daría Terrádez se comprometió a hablar con el Director General de Financiación y Fondos Europeos para poder hacer en breve una segunda reunión donde exponer el problema de forma más amplia y saber cuáles son las ayudas europeas concretas a las que podrían optar en este momento cientos de taxistas, para paliar parte del coste de adaptar sus vehículos o hacerlos eléctricos como establece la nueva ley.