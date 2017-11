Oltra atribuye a la "situación de pánico" que no se informara de la menor desangrada

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reconoció ayer que se está investigando qué pudo fallar para que el centro de recepción de Buñol no informara el pasado mes de septiembre a la Fiscalía de Menores del grave incidente que sufrió una menor, a punto de morir desangrada tras seccionarse la femoral con un cristal. La vicepresidenta del Consell y responsable de Igualdad, Mónica Oltra, atribuyó esta falta de comunicación del caso que destapó ayer Levante-EMV a la «situación de pánico» vivido ese día, entendiendo que se primó la asistencia sanitaria a la menor.

La vicepresidenta explicó que "normalmente" es el propio centro el que informa de estos incidentes, pero en esta ocasión "fue un hecho muy angustiante y se centraron los esfuerzos en la situación sanitaria de la niña, en que llegara al hospital con vida y le salvaran", insistió.

Esta falta de comunicación ante situaciones tan graves como ésta, unida al caos administrativo y a las "numerosas deficiencias" detectadas por la Fiscalía de Menores durante una inspección sorpresa al centro de Buñol, han sido recogidas en un informe remitido a la Conselleria, donde se da un plazo de un mes para solventar todas las anomalías, como ya adelantó este periódico.

La menor accidentada el pasado 22 de septiembre dentro del centro, tras enfrentarse a un educador y cortarse la femoral con un cristal, tuvo que ser evacuada en estado grave a la UCI del hospital, donde permaneció ingresada hasta el día 28. "Primero se centraron los esfuerzos en atenderla y en que sobreviviera porque fue un accidente bastante grave y así se consiguió", reconoció ayer Oltra, quien añadió que están averiguando si los cauces de información con el ministerio público "fueron los correctos o no".

"Puede que no se informara en ese momento a la Fiscalía porque estaba todo el mundo en situación de pánico pero se solucionó bien", explicó la responsable de Igualdad. "Si la comunicación no llegó, eso no lo podemos arreglar ya. Pero sí saber qué pasó para que no pase en el futuro", aclaró Oltra, quien aseguró que sí informó del grave accidente a los portavoces de los grupos parlamentarios.