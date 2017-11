"Mi querida hija. Me esforcé tanto por protegerte, pero no lo logré... Perdóname"

«Mi querida hija, a quien quiero por encima de todas las cosas. Estés donde estés ahora, yo siempre estaré a tu lado. No sé qué voy a hacer ahora sin ti... Me esforcé tanto por ayudarte... Por protegerte, pero no lo logré. Por favor, perdóname. El dolor es simplemente insoportable. Te quiero tanto...». Es el mensaje desgarrador de Silvia, la madre de Katharina W., de 35 años, la última víctima del terrorismo machista en la Comunitat Valenciana, asesinada por su exnovio en Vinaròs a primera hora de la mañana del pasado viernes de un tiro de escopeta.

Silvia escribió ese mensaje, lleno de dolor, en su página de Facebook, junto a una fotografía de su hija, y resume la inmensa pena y la frustración de no haber podido evitar la acción del asesino.

En declaraciones al periódico alemán Bild, el padrastro de Katharina, Reiner H., que regenta desde hace seis años un restaurante en Vinaròs junto con Silvia, muestra la misma desesperación: «Por su culpa, nos la trajimos aquí con nosotros. Creímos que aquí estaba segura...», lamenta. Y se pregunta: «¿Cómo ha podido hacer algo así?».

El rotativo alemán detalla que Katharina, que vivía en Essen (Renania del Norte-Westfalia), al oeste de Alemania, cerca de la frontera holandesa, huyó hace tres meses de su maltratador. Viajó a Vinaròs para buscar refugio en casa d su madre y su padrastro. Pero, el maltratador supo finalmente dónde se encontraba y, el pasado jueves, se subió a su Volkswagen Golf negro, recorrió del tirón los casi 1.700 kilómetros desde Bochum (municipio próximo a essen) hasta Vinaròs. Llegó poco después de las siete de la mañana. Cuando Katharina salió para ver qué ocurría, le descerrajó varios tiros de escopeta. Uno de ellos la alcanzó de lleno y le causó la muerte en el instante. Después, Marcel, de 40 años, se encañonó y se pegó un tiro que mortal.

Katharina, que apenas llevaba tres meses viviendo en Vinaròs, se convertía en la sexta víctima de un asesinato machista este año en la Comunitat Valenciana.

Intentó estrangularla

Marcel era un maltratador de libro. El acoso y menosprecio constante -su perfil en Facebook está lleno de detalles que hablan de una personalidad con inclinación p por la violencia- acabó subiendo de tono. La joven estaba «aterrorizada», cita el rotativo alemán en su versión digital, sobre todo después de que la amenazara y la intentara estrangular. A partir de ese momento, la chica prefirió renunciar a su vida en Essen y poner tierra de por medio.

Pero, el viernes, fue asesinada. El mensaje de la madre, publicado a las cinco de la madrugada de ayer, ha recibido una catarata de condolencias y muestras de cariño, tanto de allegados y familiares en Alemania, como de personas próximas a la pareja en Castelló.

La madre del asesino, que tiene al menos un hermano, declaró al diario Bild que conoció la noticia por los telediarios. «No me puedo imaginar que haya hecho algo así», se limitó a decir.