"No sabemos ni cuándo vamos a poder salir"

Alrededor de 500 camiones están parados en los distintos polígonos industriales de Barracas, Segorbe y Altura, a esperas de poder circular por la A-23 en dirección a Aragón. Y es que la intensa nevada que se está registrando durante esta mañana en la Comunidad de Teruel está haciendo que desde las cinco de la manañana, los vehículos articulados y camiones tengan restringida la circulación hasta nueva orden.

Este hecho está llevando a que los cientos de camioneros sean desviados por la Guardia Civil de Tráfico a la altura de Segorbe a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoren y se pueda limpiar la calzada para circular.

Y es que, a la nieve se unen ahora las bajas temperaturas (de un grado y -1ºC), que están haciendo que la fina capa de nieve caída la noche anterior se convierta en una placa de hielo "bastante peligrosa para circular".

Así las cosas, fuentes de la Guardia Civil aseguran que la situación es complicada en la zona de Teruel. Es por ello que, a partir de Barracas, en la A-23, los turismos están obligados a circular con cadenas si desean subir a Aragón, mientras que, para bajar, comentaba el alcalde, Antonio Salvador, "nos han dicho que han limpiado bien el puerto de Ragudo y ya está abierto".

Más complicado los tienen los conductores de vehículos pesados y articulados que hasta la tarde no verán, probablemente, la circulación abierta.

Desde la Guardia Civil aseguran que, en total, en Barracas habrá unos 100 camiones parados, mientras que los polígonos de la Esperanza de Segorbe y el de la Olivera de Altura ya están prácticamente llenos. Si finalizasen llenándose, los camiones serán parados a la altura de Sot de Ferrer.

Por su parte, muchos son los camioneros que muestran su resignación ante la espera de horas y horas, "y sin saber tampoco cuándo vamos a poder volver a salir". Así lo explica uno de los camioneros, que lleva 5 horas esperando en Segorbe con destino a Inglaterra: "Nos han dicho que no se puede circular y que nos esperamos aquí. Yo salía de Murcia y a las ocho me han metido aquí y a esperar. La verdad es que todos los años es lo mismo, en otros países están preparados, pero aquí nieva un poco y siempre lo mismo", comenta.

También opina lo mismo Miguel Albarracín, que llevaba cuatro horas y media esperando cuando lo han desviado de su destino a Francia. "Ahora nos han dicho que hasta las seis parece que no va a mejorar el tiempo y cortan para que no se les queden los camiones atravesados y se evitan problemas. Ellos no pagan, entonces les da igual. Yo llegaré en vez de hoy, que debía llegar, mañana por la noche, si es que nos dejan arrancar por fin esta tarde", explica.

También en el Alto Palancia hay dificultades de circulación: la CV-241, en Sacañet; la CV-240 y la CV-239, la CV-235 de Torás a Bejís; la CV-195, en Caudiel; y la CV-209, en Pina de Montalgrao necesitan el uso de cadenas para poder transitar por ellas.

Por otro lado, los alrededor de 20 escolares de Barracas se han quedado hoy sin colegio al no poder acudir la profesora hasta el centro.