Comercio dice que no se podrá oponer a Puerto Mediterráneo si cumple con la ley

El director general de Comercio, Natxo Costa, afirmó ayer que no se desdice en su oposición a Puerto Mediterráneo porque es un proyecto contrario al modelo de proximidad y urbano que sigue defendiendo el Consell, aunque admitió que «si presenta un proyecto que cumple con todas las características legales, evidentemente no nos podremos oponer».

Costa, tras participar en la presentación de la «Encuesta de hábitos de consumo 2017», aclaró al respecto que no se desdice en sus declaraciones de oposición a Puerto Mediterráneo y afirmó que «no hubo corrección» porque el proyecto que se conocía está «rechazado» por parte del Consell y «el que no se conoce, no lo conocemos».

En ese sentido, Costa aclaró que «se debe diferenciar la parte legal de la política» e insistió en que «lo que hemos dicho todos es que debe ajustarse a la legalidad y, evidentemente, si cumple la legalidad, la cumplirá».